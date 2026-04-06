Tối ưu dòng tiền nhàn rỗi cùng tài khoản chuyển đổi thông minh của Ngân hàng Shinhan

Không chỉ cần đảm bảo khả năng thanh toán hằng ngày, khách hàng còn mong muốn dòng tiền trong tài khoản có thể sinh lời hiệu quả thay vì chỉ nằm trong tài khoản thanh toán thông thường.

Nắm bắt nhu cầu đó, Ngân hàng Shinhan triển khai Tài khoản Chuyển đổi Thông minh – giải pháp tài chính tự động giúp tối ưu sinh lời cho dòng tiền nhàn rỗi ngay trong tài khoản thanh toán SOHO MMDA, đồng thời vẫn đảm bảo tính linh hoạt trong giao dịch và chi tiêu.

Giải pháp "2 trong 1" cho quản lý dòng tiền

Tài khoản Chuyển đổi Thông minh kết hợp giữa tài khoản thanh toán và lợi ích sinh lãi của tiền gửi ngắn hạn thông qua cơ chế tự động chuyển đổi. Khi kích hoạt tính năng này trên Ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam, khách hàng chỉ cần đăng ký một Ngưỡng duy trì số dư trong tài khoản thanh toán. Phần số dư vượt ngưỡng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang Tài khoản Chuyển đổi Thông minh hằng ngày để sinh lãi theo chu kỳ tháng.

Cơ chế này giúp khách hàng luôn có sẵn tiền để thanh toán, đồng thời tận dụng tối đa dòng tiền nhàn rỗi để sinh lời mà không cần thực hiện các thao tác chuyển tiền thủ công.

Hiện khách hàng có thể lựa chọn các mức Ngưỡng đăng ký như 10 triệu, 30 triệu, 50 triệu hoặc 100 triệu đồng, với mức lợi suất lên đến 4,5%/năm tùy theo từng mức ngưỡng và từng thời kỳ. Sau mỗi chu kỳ 1 tháng, toàn bộ tiền gốc và lãi sẽ được tự động chuyển về tài khoản thanh toán, giúp khách hàng tiếp tục sử dụng dòng tiền một cách linh hoạt.

Linh hoạt rút tiền, quản lý minh bạch trên ứng dụng

Một trong những ưu điểm nổi bật của Tài khoản Chuyển đổi Thông minh là khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn. Hệ thống sẽ tự động điều chuyển tiền giữa các tài khoản để đảm bảo duy trì Ngưỡng đăng ký và tối ưu lợi ích sinh lãi cho khách hàng.

Toàn bộ thông tin về số dư chuyển đổi, lãi phát sinh, lịch sử giao dịch và điều chỉnh ngưỡng đều được hiển thị minh bạch trên Ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, lịch sử giao dịch được cập nhật đầy đủ, giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền hiệu quả hơn. Việc bật/tắt tính năng, điều chỉnh ngưỡng hay thực hiện các giao dịch liên quan đều có thể hoàn tất nhanh chóng ngay trên ứng dụng, mang lại trải nghiệm ngân hàng số tiện lợi và an toàn.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

Bên cạnh sản phẩm Tài khoản Chuyển đổi Thông minh, Ngân hàng Shinhan tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp SMEs nhằm đáp ứng nhu cầu vốn linh hoạt trong từng giai đoạn phát triển. Các gói vay bổ sung vốn lưu động với lãi suất từ 6,4%/năm và vay đầu tư kinh doanh từ 8,95%/năm được thiết kế tối ưu, giúp khách hàng chủ động quản lý dòng tiền, nâng cao năng lực vận hành và từng bước mở rộng quy mô kinh doanh một cách bền vững.

Không chỉ dừng lại ở nguồn vốn, Ngân hàng Shinhan xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện đồng hành cùng hoạt động kinh doanh hằng ngày của khách hàng SMEs và hộ kinh doanh. Thông qua các giải pháp như thanh toán POS, hệ thống quản lý dòng tiền (CMS), tài khoản SOHO MMDA, Maximize Account, loa thông báo biến động số dư Ting Ting và thẻ tín dụng SMEs… Ngân hàng hỗ trợ khách hàng tối ưu quản trị tài chính, gia tăng hiệu quả vận hành và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong kinh doanh.

Đặc biệt, Ngân hàng Shinhan còn triển khai các chương trình tín dụng chuyên biệt dành cho tiểu thương tại chợ truyền thống thông qua hợp tác với Ban quản lý chợ, áp dụng cơ chế nhận quyền sử dụng kios làm tài sản bảo đảm. Giải pháp này góp phần tháo gỡ rào cản tiếp cận vốn, mang đến nguồn tài chính minh bạch, phù hợp với đặc thù kinh doanh nhỏ lẻ nhưng năng động của nhóm khách hàng tiểu thương.

Thông qua việc không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, tối ưu giải pháp tài chính và nâng cao chất lượng dịch vụ, Ngân hàng Shinhan đang từng bước thúc đẩy chiến lược địa phương hóa hoạt động, phát triển các chương trình hỗ trợ phù hợp với đặc thù kinh tế từng khu vực và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp SMEs, hộ kinh doanh địa phương. Qua đó, Ngân hàng Shinhan tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng giá trị lâu dài cho xã hội.