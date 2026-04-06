Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng 6-4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm cả triệu đồng

Theo Thái Phương | 06-04-2026 - 13:39 PM | Tài chính - ngân hàng

Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay giảm cả triệu đồng.

Sáng 6-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch trong khoảng 169,9 – 172,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trơn mạnh hơn, như: Công ty Mi Hồng bán ra vàng nhẫn trơn là 172,7 triệu đồng; PNJ bán giá 172 triệu đồng.

Trong khi giá vàng nhẫn trơn các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch ở mức thấp hơn nhiều, khi mua vào và bán ra lần lượt là 168,1 triệu đồng/lượng và 171,1 triệu đồng/lượng.

Khách giao dịch tại công ty Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: NLĐ

Đây là diễn biến khá bất ngờ, bởi nhiều tuần trước, giá vàng nhẫn trơn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải thường xuyên được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC, thậm chí cao hơn.

Giá vàng trong nước đi xuống cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, vừa mở cửa giao dịch tuần mới, giá vàng đã giảm nhanh. Tới 9 giờ 30 phút, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở mức 4.666 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 60 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn giảm khoảng 10 USD/ounce so với cuối tuần.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD duy trì ở mức cao. Giá dầu thô đang đứng trên mốc 110 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) duy trì ở mức cao trên 100 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 148,3 triệu đồng/lượng.


Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 6/4: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên