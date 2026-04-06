Ngân hàng Nhà nước bơm mới gần 256.000 tỷ cho hệ thống ngân hàng trong tuần qua

Trong tuần từ 30/03 – 03/04, Ngân hàng Nhà nước đã bơm mới lượng lớn VND cho hệ thống ngân hàng khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh vào đầu tuần.

Cụ thể, Nhà điều hành chào thầu tổng cộng 258.000 tỷ đồng trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 255.781 tỷ đồng, trong đó gồm: 80.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 121.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 5.988 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 48.793 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày.

Với khối lượng trúng thầu lên tới gần 256.000 tỷ đồng, đây là tuần hỗ trợ thanh khoản VND mạnh nhất của Ngân hàng Nhà nước trong nhiều tháng trở lại đây. Lần gần nhất ghi nhận lượng OMO trúng thầu trên 200.000 tỷ đồng là vào đầu tháng 2/2026, khi Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 323.000 tỷ đồng và có 229.790 tỷ đồng trúng thầu.

Trong tuần qua, có 145.628 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố và Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, cơ quan điều hành đã bơm ròng 110.154 tỷ đồng ra thị trường, đưa tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 354.825 tỷ đồng.

Nhờ động thái hỗ trợ thanh khoản mạnh tay của Nhà điều hành, lãi suất VND liên ngân hàng đã hạ nhiệt vào cuối tuần, sau khi tăng vọt lên 12% vào phiên Thứ Hai (30/3). Kết thúc ngày 03/04, lãi suất qua đêm tăng 1,0 điểm % so với cuối tuần trước, lên 5,50%/năm; kỳ hạn 1 tuần giảm 1,0 điểm %, xuống 6,00%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,55 điểm %, còn 6,90%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 1 tháng tăng 0,35 điểm %, lên 7,80%/năm.

Với việc khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên 354.825 tỷ đồng, dư địa để NHNN hỗ trợ thanh khoản VND qua kênh OMO đã dần thu hẹp khi lượng giấy tờ có giá đủ điều kiện thực hiện nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng là hữu hạn. Trong trường hợp thanh khoản hệ thống vẫn gặp khó khăn, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng thêm nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (SWAP).

Trước đó, vào đầu tháng 2, Nhà điều hành cũng đã bơm lượng lớn thanh khoản qua kênh OMO khi lãi suất qua đêm tăng vọt lên 17%/năm. Ngoài ra, NHNN cũng thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng.

Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), áp lực thanh khoản và cân đối vốn của hệ thống ngân hàng vốn đã căng thẳng từ nửa cuối năm 2025, khiến đệm thanh khoản tại một số ngân hàng, đặc biệt là các NHTMCP vừa và nhỏ, bị thu hẹp đáng kể. Theo đó, nhóm phân tích đánh giá, dư địa hấp thụ các cú sốc thanh khoản trong ngắn hạn trở nên hạn chế, buộc các ngân hàng phải gia tăng phụ thuộc vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng với chi phí cao. Trước diễn biến này, NHNN đã kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, bao gồm liên tiếp bơm ròng thanh khoản quy mô lớn với kì hạn dài thông qua kênh thị trường mở (OMO), đồng thời linh hoạt sử dụng kênh hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ, qua đó hỗ trợ đà tăng của chỉ số DXY trong ngắn hạn. Theo VCBS, áp lực tỷ giá có thể duy trì, kéo theo mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục neo ở mức cao.