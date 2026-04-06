Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ Bảo Tín Minh Châu

Theo Nguyễn Hưởng | 06-04-2026 - 15:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Vụ vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sẽ được Công an TP Hà Nội chính thức thông tin vào chiều nay 6-4.

Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Công an TP Hà Nội thông tin vụ vi phạm kế toán tại Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 1.

Công an tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: T.H.

Trong đó, dự kiến Công an Hà Nội sẽ cung cấp thông tin 5 vụ án. Đáng chú ý, có vụ vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Trước đó, đầu giờ chiều 25-3, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đồng loạt tạm ngừng giao dịch khiến nhiều khách hàng phải ra về. Doanh nghiệp này có 4 cửa hàng tại Hà Nội, gồm 2 cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, 1 ở phố Mai Hắc Đế và 1 trên đường Cầu Giấy.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, cửa hàng tại số 29 Trần Nhân Tông dừng đón khách. Người dân xung quanh bất ngờ khi thấy lực lượng công an liên tục ra vào, sau đó mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu tại đây.

Ngày hôm sau 25-3, toàn bộ hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa phục vụ khách hàng, đồng thời doanh nghiệp này cam kết tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án này...

Theo Nguyễn Hưởng

Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều ngày 6/4

Giá vàng nhẫn, vàng miếng chiều ngày 6/4 Nổi bật

Một ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ CASA 30%, "chung mâm" với MB, Techcombank, Vietcombank Nổi bật

Quẹt thẻ VIB nhận xe điện, vay mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu lãi suất chỉ từ 6%

Lộ diện ngân hàng hút tiền gửi người dân nhất Việt Nam, áp đảo hoàn toàn hệ thống

Sáng 6-4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm cả triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước bơm mới gần 256.000 tỷ cho hệ thống ngân hàng trong tuần qua

