Một ngân hàng muốn tăng vốn lên gấp rưỡi

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tại Hà Nội.

Tại Đại hội năm nay, VietABank sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đến cuối năm 2026 dự kiến đạt 150.500 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2025. Huy động vốn từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá dự kiến đạt 115.441 tỷ đồng, tăng 11%, trong khi dư nợ tín dụng kỳ vọng đạt 101.633 tỷ đồng, tăng 14,5% .

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 được đặt mục tiêu 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2% so với thực hiện năm trước. Ngân hàng đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn. Theo tờ trình, VietABank dự kiến nâng vốn điều lệ từ mức 8.163 tỷ đồng lên tối đa 12.688 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 55,4% .

Để thực hiện, ngân hàng sẽ triển khai 3 phương án tăng vốn.

Cụ thể, phương án đầu tiên, ngân hàng dự kiến phát hành gần 122,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá là gần 1.225 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện là từ vốn chủ sở hữu bao gồm lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán (sau khi trích lập các quỹ) phù hợp quy định pháp luật.

Phương án thứ 2 là phát hành 20 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2,45% số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Phương án 3, VietABank dự kiến chào bán thêm 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị dự kiến phát hành là 3.100 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 37,97%.

Nguồn vốn huy động thêm dự kiến sẽ được sử dụng chủ yếu để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, đầu tư và kinh doanh, với tổng quy mô phân bổ khoảng 3.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2027.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, VietABank cũng trình cổ đông thông qua chủ trương mở rộng hệ sinh thái thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết. Các lĩnh vực mục tiêu bao gồm chứng khoán, bảo hiểm, fintech, bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng và các dịch vụ tài chính khá .

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư vào các doanh nghiệp có thể lên tới 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của ngân hàng, cho thấy định hướng mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực ngoài ngân hàng truyền thống.