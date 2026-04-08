VIB chuẩn bị bước vào chu kỳ mới: mô hình kinh doanh sáng tạo, duy trì tốc độ tăng trưởng 20-30% mỗi năm

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) diễn ra ngày 8/4, ông Đặng Khăc Vỹ, chủ tịch HĐQT, đã chia sẻ về định hướng hoạt động năm 2026, khi năm nay đánh dấu mốc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của nhà băng này, với 4 chiến lược lớn

#1. Ngân hàng Bán lẻ: Trở thành ngân hàng giao dịch chính

Tầm nhìn bán lẻ của VIB không phải là tăng trưởng tăng dần, mà đang định vị VIB trở thành nền tảng tài chính chính cho mỗi khách hàng không chỉ là ngân hàng họ vay tiền, mà là ngân hàng họ giao dịch, tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ tài chính xuyên suốt vòng đời của họ và gia đình.

VIB không chỉ phục vụ một phân khúc riêng lẻ, mà hướng tới toàn bộ dải khách hàng — từ Youth, Mass, Mass Affluent đến Affluent — đồng thời mở rộng mạnh mẽ sang nhóm hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mỗi phân khúc nhận được trải nghiệm tài chính được cá nhân hóa sâu sắc bằng dữ liệu và AI.

Năm trụ cột sản phẩm — nâng cấp toàn diện

Thứ nhất, Tín dụng: VIB giải quyết trọn vẹn bốn nhu cầu tài chính cơ bản: mua nhà, mua xe, vay kinh doanh và tiêu dùng. Tất cả được số hóa từ 50 đến 100% toàn trình. Sản phẩm điển hình là QuickCash 3-3-3, tức là 3 phút đăng ký, 3 phút phê duyệt, 3 năm thanh toán linh hoạt. Đây không chỉ là cải tiến quy trình - đây là cách VIB tái định nghĩa trải nghiệm tài chính trong kỷ nguyên số.

Thứ hai, Huy động vốn: Thay vì tiếp cận truyền thống theo lãi suất cố định, VIB chuyển sang các giải pháp tối ưu hóa tài sản cá nhân, giúp khách hàng sinh lời linh hoạt theo ngày, tuần, tháng, được cá nhân hóa dựa trên toàn bộ hành vi và giá trị quan hệ với ngân hàng. Tiết kiệm không còn là sản phẩm đơn lẻ mà là một thành phần trong hệ sinh thái tài chính thông minh.

Thứ ba, Thẻ: Đây là lĩnh vực VIB có lợi thế cạnh tranh rõ nét. VIB tiếp tục lấy thẻ làm đầu tàu dẫn dắt toàn bộ hệ sinh thái giao dịch, kết hợp với các nền tảng số MyVIB, Max. Năm 2026, Max Card ra mắt với mô hình đăng ký gói (subscription) - trao quyền cho khách hàng chủ động lựa chọn và cá nhân hóa quyền lợi thẻ. One Card dành cho phân khúc Affluent ra mắt tháng 6/2026. Hạn mức thẻ được nâng tự động dựa trên chấm điểm AI theo thời gian thực. VIB đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ trong 3 năm tới, thẻ VIB sẽ là công cụ thanh toán toàn dân.

Thứ tư, Bảo hiểm và đầu tư: VIB cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện 360 độ — từ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, từ bảo vệ bản thân đến bảo vệ tài sản và gia đình. Ngoài ra, đồng hành cùng phân khúc khách hàng mới Privilege Banking, các dòng sản phẩm đầu tư sẽ được lựa chọn để đưa đến các bộ giải pháp toàn diện, vượt trội cho khách hàng. Đây là một phần trong cam kết đồng hành dài hạn với khách hàng, không chỉ là nguồn thu phí thuần túy.

Thứ năm, Thanh toán và ngân hàng giao dịch: hiện thực hóa chiến lược là ngân hàng giao dịch hàng đầu dành cho khách hàng trong định vị 3 năm tới của Ngân hàng bán lẻ, VIB cam kết mang đến các giải pháp thanh toán, đồng hành trong mọi hành trình chi tiêu của khách hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

#2. Ngân hàng Doanh nghiệp: Chọn lọc, Thâm nhập sâu, Kỷ luật

VIB sẽ tiếp tục đà tăng trưởng một cách chọn lọc đối với mảng Ngân hàng Doanh nghiệp, không chạy theo tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp đơn thuần. Ngân hàng sẽ làm sâu sắc mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tổng giá trị quan hệ — không chỉ biên lãi cho vay.

Trọng tâm sẽ là gói giải pháp toàn diện từ cho vay, huy động và ngân hàng giao dịch, chuẩn hóa theo phân khúc, số hóa end-to-end quy trình phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Nguyên tắc: khẩu vị rủi ro thận trọng, thông minh với hệ thống cảnh báo sớm và giám sát theo ngành.

#3. Công nghệ: AI First — Cloud First — Mobile First

Dẫn dắt bởi dữ liệu và AI, công nghệ đang giúp VIB thấu hiểu và cá nhân hóa giải pháp cho quy mô hàng triệu khách hàng. Trên cơ sở này, công nghệ VIB năm 2026 được định hình với nhiều dự án công nghệ. Một số dự án điển hình như:

T24 Core Banking trên AWS chính thức go-live: mang lại cho Ngân hàng hạ tầng cloud-native, khả năng mở rộng nâng cao, hoạt động liên tục, dữ liệu sẵn sàng cho ứng dụng AI quy mô lớn trong thời gian thực.

Triển khai Agentic AI: chuyển từ AI hỗ trợ sang AI tự chủ — nơi các hệ thống AI thực thi chuỗi tác vụ phức tạp một cách độc lập. Điều này có nghĩa là quyết định tín dụng nhanh hơn, phát hiện gian lận theo thời gian thực, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa ở quy mô lớn.

Triển khai rộng rãi CRM Salesforce: hỗ trợ hơn 5.000 cán bộ quản lý quan hệ khách hàng, tăng năng suất vượt trội. Hệ thống này mang lại cho mỗi Cán bộ kinh doanh chân dung khách hàng 360 độ, tạo điều kiện phục vụ nhất quán, đồng bộ dịch vụ khách hàng trên các kênh vật lý và kênh số.

Và đằng sau tất cả là dữ liệu. Một nền tảng thống nhất trên toàn ngân hàng — Lakehouse, MDM, AI/ML trên AWS — giúp hiểu khách hàng sâu hơn, cá nhân hóa chính xác hơn, và ra quyết định trong thời gian thực.

#4. Con người: Khung HAGT – tiêu chuẩn nhân sự ngân hàng trong kỷ nguyên AI

Ông Đặng Khắc Vỹ nhấn mạnh đây là phần rất quan trọng mà ông muốn chia sẻ trong đại hội cổ đông hôm nay, là cách mà các lãnh đạo của nhà băng này đặt tiêu chuẩn nhân sự ngân hàng trong kỷ nguyên AI.

Với khoảng 10.000 cán bộ nhân viên hiện nay, VIB đặt mục tiêu vận hành với năng suất tăng gấp đôi, tương đương 20.000 người, bằng mô hình HAGT. Trong đó:

H — Human Intelligence: trí tuệ con người. A — Artificial Intelligence: trí tuệ nhân tạo. G — GNM: Bản đồ Điều hướng Tổng quát. T — Technology Tools: công cụ công nghệ.

Và ông nói kỹ từng yếu tố.

H — Human Intelligence (Trí tuệ Con người): Một đội ngũ với chuyên môn nghề nghiệp vững chắc, nhưng quan trọng không kém là văn hóa Chủ động Cao/High Agency. Chủ động Cao có nghĩa là mỗi cá nhân nhìn thấy điều gì tạo ra kết quả, năng lực chủ động cao và đưa ra quyết định hiệu quả. Đây là điều khó xây dựng nhất và là giá trị rất quan trọng, sức mạnh cạnh tranh của một tổ chức lớn.

A — Artificial Intelligence (Trí tuệ Nhân tạo): AI không chỉ là công cụ, mà còn là đòn bẩy cấp số nhân đối với năng lực con người. Mục tiêu năm 2026 phổ cập ứng dụng AI cho toàn bộ hệ thống nhân sự của VIB.

G — GNM (Bản đồ Điều hướng Tổng quát): GNM của VIB là hệ thống phối hợp đảm bảo mọi sáng kiến — từ Hội đồng Quản trị đến nhân viên — đều được cấu trúc theo cùng một logic: WHAT → TODO (Cái gì → Làm thế nào). Chiến lược được chuyển thành hành động có cấu trúc, theo dõi được ở mọi cấp. Bản đồ Điều hướng Tổng quát GNM được xây dựng tại VIB trong vòng hơn 9 năm qua và như một sáng chế chuyên biệt, ứng dụng xuyên suốt toàn hệ thống từ xây dựng chiến lược đến tổ chức vận hành.

T — Technology Tools (Công cụ Công nghệ): VIB lựa chọn, áp dụng và triển khai các công cụ công nghệ hàng đầu thế giới, từ các phần mềm tài chính front-end, middleware, back-end, các hệ thống lõi, cũng như các phần mềm công nghệ phân tích, vận hành, quản trị và lưu trữ dữ liệu; giúp nâng cao hiệu quả và năng suất lao động cho toàn hệ thống.

Bốn yếu tố này tương tác nhân bội lẫn nhau. Trí tuệ Con người được khuếch đại bởi AI, được cấu trúc bởi GNM và được đưa vào vận hành bởi Công nghệ hiện đại— đây là cách VIB tăng quy mô, tăng chất lượng, giảm chi phí và thực thi tầm nhìn "Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam".

Tự tin với kế hoạch 2026

Ông cũng thay mặt Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh sau:

Chủ tịch VIB tin rằng, với những kết quả đạt được trong 9 năm vừa qua và những nền tảng đã được xây dựng, cùng với chiến lược cụ thể, VIB sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề xuất cho năm 2026 - năm cuối cùng của VIB 2.0, đồng thời, tin tưởng VIB bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo với mô hình kinh doanh sáng tạo, thông minh, tạo lập chuẩn mực sản phẩm dịch vụ tài chính thế hệ mới, duy trì tốc độ tăng trưởng 20-30%/năm trong giai đoạn VIB 3.0 (2027-2036).