VietinBank & TikTok Shop: Mega Training Bootcamp – Hành trình từ TP.HCM đến Hà Nội

Sự kiện thu hút hơn 600 nhà bán hàng tham dự trên cả hai điểm cầu, tạo nên một hành trình xuyên suốt từ truyền cảm hứng đến thực chiến.

Khởi động tại TP.HCM: Mở ra cơ hội trong kỷ nguyên kinh doanh số

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mega Training Bootcamp đánh dấu bước khởi đầu của chuỗi chương trình với sự tham gia của cộng đồng nhà bán hàng đến từ nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số.

Chương trình mang đến không gian kết nối – chia sẻ – cập nhật xu hướng, giúp nhà bán hàng tiếp cận những kiến thức nền tảng về vận hành gian hàng, xây dựng nội dung và tối ưu hiệu quả kinh doanh trên TikTok Shop.

Thông qua các nội dung đào tạo và workshop chuyên sâu, người tham dự đã được:

• Cập nhật xu hướng kinh doanh và chiến lược vận hành trên TikTok Shop

• Thực hành kỹ năng livestream và xây dựng video bán hàng thu hút

• Tiếp cận các giải pháp tài chính và chính sách chuyên biệt dành cho Hộ kinh doanh từ VietinBank

• Tư vấn trực tiếp và hỗ trợ mở tài khoản ngay tại chương trình

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, chương trình còn góp phần khơi mở tư duy kinh doanh số, giúp nhà bán hàng từng bước thích ứng và nắm bắt cơ hội trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ.

Bùng nổ tại Hà Nội: Đào sâu thực chiến, kết nối cộng đồng

Nếu như TP.HCM là bước khởi đầu mang tính định hướng, thì Hà Nội lại là điểm nhấn "thực chiến" – nơi các nội dung được đào sâu vào những bài toán cụ thể mà nhà bán hàng đang đối mặt hằng ngày.

Tại đây, người tham dự không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trực tiếp trao đổi, phân tích các tình huống thực tế, từ vận hành gian hàng, tối ưu nội dung đến cải thiện tỷ lệ chuyển đổi. Sự gia tăng tương tác hai chiều đã tạo nên một không gian học hỏi năng động, nơi mỗi nhà bán hàng vừa là người học, vừa là người chia sẻ kinh nghiệm.

Toàn cảnh sự kiện

VietinBank – Đồng hành xuyên suốt hành trình kinh doanh số

Xuyên suốt hai điểm dừng, VietinBank không chỉ đóng vai trò đồng tổ chức mà còn mang đến hệ thống giải pháp tài chính được thiết kế theo "hành trình" của nhà bán hàng – từ khởi đầu, vận hành đến mở rộng quy mô.

Các giải pháp linh hoạt về vốn, tối ưu dòng tiền và quản lý tài chính đã giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời rút ngắn quá trình tiếp cận nguồn lực thông qua việc tư vấn "đúng nhu cầu – đúng thời điểm" ngay tại sự kiện.

Việc chủ động đồng hành cùng khách hàng không chỉ thể hiện định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, mà còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của VietinBank trong việc hỗ trợ cộng đồng kinh doanh thích ứng với môi trường số.

Chia sẻ sau chương trình, chị Hoàng Vân – phường Bến Nghé, nhà bán hàng lĩnh vực mỹ phẩm – cho biết:"Trước đây mình bán hàng chủ yếu theo kinh nghiệm, chưa thực sự hiểu cách vận hành trên TikTok Shop. Sau Bootcamp, mình học được cách làm nội dung bài bản hơn, hiểu rõ cách tối ưu livestream và đặc biệt là cách quản lý dòng tiền hiệu quả hơn nhờ các giải pháp từ VietinBank. Điều này giúp mình tự tin hơn khi mở rộng kinh doanh."

Lan tỏa và tiếp nối

Khép lại hai điểm dừng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Mega Training Bootcamp không chỉ mang lại giá trị về kiến thức, mà còn tạo dựng một cộng đồng nhà bán hàng kết nối, chủ động và sẵn sàng phát triển bền vững.

Và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục – tại những điểm dừng tiếp theo của Mega Training Bootcamp trên khắp cả nước.