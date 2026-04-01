Nhiều ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2026, mức cao nhất lên tới hơn 31%

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó đáng chú ý là kế hoạch tiếp tục tăng mạnh vốn điều lệ thông qua phát hành 1,068 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2023.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 có quy mô lớn với tổng tỷ lệ lên tới 25%. Trong đó, ngân hàng dự kiến dùng 12.082 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%), tương đương tổng giá trị chi trả khoảng 20.137 tỷ đồng.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20% trong năm nay. Trong đó, khoảng 3.600 tỷ đồng sẽ được chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ 7%) và hơn 6.600 tỷ đồng bằng cổ phiếu (tỷ lệ 13%). ACB cũng dự kiến phát hành tối đa 667 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý 2/2026.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, tương ứng quy mô khoảng 3.966 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong quý 2 – 3/2026. Đồng thời, ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04% nhằm nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng của VPBank lên tới hơn 31%.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) dự kiến chi trả cổ tức 9% bằng tiền mặt, đồng thời phát hành thêm 9,5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa 20%, tương đương tối đa 624 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) cũng đã thông qua kế hoạch phát hành 343,1 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 20% để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), nhà băng này dự kiến phát hành 583,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ hơn 20,5%. Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 5.838 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức với tỷ lệ lên tới 29,5% bằng cổ phiếu, tương đương phát hành thêm tối đa 170,6 triệu cổ phiếu.