Ông chủ Bảo Tín Minh Châu bị bắt, người mua vàng có bị ảnh hưởng không?

Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong vụ “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo Tín Minh Châu, trong đó có ông Vũ Minh Châu – cựu Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật trước ngày 28/10/2024.

Ngay sau khi biết tin ông Châu vướng vòng pháp lý, nhiều người dân bày tỏ lo lắng khi đã mua vàng của doanh nghiệp này. Hầu hết, khách hàng đều lo sợ, liệu rằng số vàng đã mua có bị ảnh hưởng hay không?

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật cho rằng người dân không nên quá hoang mang.

"Giá trị cốt lõi tài sản không thay đổi, nhưng tính thanh khoản có thể gặp trở ngại ngắn hạn”, vị luật sư khẳng định.

Theo đó, vàng được xem là tài sản theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, và quyền sở hữu hợp pháp của người dân đối với vàng được bảo vệ theo Điều 158 và Điều 163.

Điều này đồng nghĩa, vàng miếng hay vàng nhẫn mua từ Bảo Tín Minh Châu nếu đảm bảo đúng chất lượng, hàm lượng vẫn giữ nguyên giá trị vật chất, không phụ thuộc vào tình trạng pháp lý của doanh nghiệp bán ra.

Tuy nhiên, vấn đề có thể phát sinh ở khía cạnh thanh khoản. Trong trường hợp hệ thống cửa hàng bị niêm phong hoặc tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra, người mua sẽ không thể bán lại vàng ngay cho chính doanh nghiệp.

Ở thị trường bên ngoài, các cửa hàng vàng khác vẫn có thể thu mua, nhưng có khả năng yêu cầu kiểm định lại chất lượng, tính thêm chi phí hoặc mua với mức giá thấp hơn do yếu tố “khác thương hiệu”. Đây là diễn biến thường thấy trong các tình huống thương hiệu gặp biến cố pháp lý.

Từ đó, Luật sư Bình khuyến nghị người dân cần giữ bình tĩnh, tránh tâm lý bán tháo trong ngắn hạn.

Việc bảo quản đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua bán, cũng như giữ nguyên vỉ sản phẩm (nếu có) sẽ giúp đảm bảo quyền lợi khi giao dịch lại.

"Trong bối cảnh vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, yếu tố quan trọng nhất với người nắm giữ vàng vẫn là nhìn nhận đúng bản chất sự việc: rủi ro nằm ở thanh khoản tạm thời, không phải giá trị tài sản cốt lõi", luật sư Bình cho hay.

Cùng chung quan điểm, Luật sư Hoàng Văn Hà – Công ty Luật TNHH ARC Hà Nội cho biết, người dân không bị ảnh hưởng về mặt pháp lý đối với vàng đã mua, quyền tài sản vẫn được bảo đảm đầy đủ.

Theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP, thị trường vàng tại Việt Nam được quản lý theo hướng:

Nhà nước kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng

Cho phép lưu thông vàng hợp pháp trong dân

Không hạn chế quyền mua bán, chuyển nhượng vàng của cá nhân

Do đó, người dân hoàn toàn có quyền bán lại vàng cho các tổ chức kinh doanh được cấp phép; giao dịch trên thị trường theo giá thị trường. Và không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp bán ban đầu có bị điều tra hay không.

Cũng trong chiều nay, Bảo Tín Minh Châu đã ra thông báo chính thức về vụ việc.

Theo đó, đơn vị này khẳng định: "Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Những năm gần đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã kiện toàn bộ máy quản trị, vận hành theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10 năm 2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của Quý khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý của BTMC luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng", thông báo nêu.