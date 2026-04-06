Dấu ấn VPBank SME: Khát vọng "kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức" cùng công ty tư vấn Newing

Thay vì những hoạt động chăm sóc khách hàng hay tri ân truyền thống, VPBank SME đã thể hiện sự thức thời khi biến "tri thức quản trị" trở thành một dịch vụ giá trị gia tăng ở đẳng cấp quốc tế. Ngân hàng nhận thức sâu sắc một triết lý mới: Dòng vốn chỉ thực sự phát huy sức mạnh tối đa khi được bơm vào một tổ chức có năng lực thực thi xuất sắc. Ông Đào Gia Hưng, Giám đốc phụ trách khối VPBank SME từng nhấn mạnh, nguồn vốn chỉ là điều kiện cần; để tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp sản xuất và FMCG khẩn thiết phải được trang bị kiến thức quản trị thực tiễn để kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa hệ thống vận hành.

Cú bắt tay kiến tạo "bệ phóng kép"

Diễn đàn SME Forum 2026 với chủ đề "Sức bật mới cho cuộc chơi lớn" diễn ra ngày 20/3 bùng nổ và phải đóng cổng đăng ký trước hạn đã làm nổi bật một case-study hợp tác điển hình giữa một định chế tài chính hàng đầu và một tổ chức tư vấn quản trị chuẩn quốc tế: VPBank SME và Newing – Công ty tư vấn huấn luyện hàng đầu Việt Nam.

Sự kết hợp này mang đến một thông điệp mạnh mẽ: Khi năng lực quản trị tinh hoa do đội ngũ chuyên gia Newing đem lại được cộng hưởng cùng nguồn lực tài chính chiến lược và sự đồng hành toàn diện từ VPBank SME, doanh nghiệp nội địa thực sự có được một "bệ phóng kép" để tạo ra những đột phá thực sự.

Không dừng lại ở quy mô tổ chức, SME Forum 2026 còn được nâng tầm tri thức quốc tế nhờ sự góp mặt của những thủ lĩnh điều hành đứng sau các tập đoàn nghìn tỷ hàng đầu châu Á. Những góc nhìn được chia sẻ không chỉ mang tính lý thuyết, mà được đúc kết từ thực tiễn vận hành trên quy mô khu vực và toàn cầu.

Ông Rajesh Achanta – Cựu Phó Chủ tịch Vận hành Cung ứng Khu vực APAC, Tập đoàn P&G – mang đến bài học về cách xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng

Ông Rajesh Achanta – Cựu Phó Chủ tịch Vận hành Cung ứng Khu vực APAC, Tập đoàn P&G – mang đến bài học về cách xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng đủ vững để duy trì hiệu suất và biên lợi nhuận trong quá trình mở rộng toàn cầu. Trong khi đó, ông Pierre Pang – Tổng Giám đốc Tập đoàn Mamee – chia sẻ câu chuyện kế thừa và đổi mới, giúp một doanh nghiệp hơn 50 năm tuổi tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững.

Nhiều bài học giá trị về kế thừa tại các doanh nghiệp gia đình lâu đời được chính người trong cuộc chia sẻ

Ở góc nhìn doanh nghiệp Việt, bà Vưu Lệ Quyên – Tổng Giám đốc Biti’s – phân tích chiến lược tái cấu trúc thương hiệu truyền thống gắn với nâng cấp hệ thống vận hành để quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Cùng với đó, ông Vũ Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải (Tập đoàn Bảo Tín) mang đến những kinh nghiệm thực tiễn trong tái cấu trúc và hiện đại hóa mô hình doanh nghiệp gia đình đa ngành.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ông Tan Sri Sir Dr. Jeffrey Cheah - Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunway đã bổ sung lát cắt chiến lược về bản lĩnh lãnh đạo, từ hành trình hai lần cận kề phá sản đến việc kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đa ngành trị giá khoảng 11 tỷ USD. Những chia sẻ này góp phần mở rộng tư duy điều hành và tầm nhìn dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Ông Tan Sri Sir Dr. Jeffrey Cheah - Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunway đưa ra những lát cắt chiến lược về bản lĩnh lãnh đạo

Nhìn nhận về sự hợp tác này, đại diện VPBank SME chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn Newing – đơn vị đã cùng kiến tạo một chương trình chỉn chu, chất lượng và giàu giá trị thực tiễn cho cộng đồng SME. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên đã góp phần tạo nên một sự kiện được doanh nghiệp tin tưởng và đón nhận tích cực." Ở chiều ngược lại, Newing cũng vinh dự khi được VPBank SME tin tưởng lựa chọn là đối tác chuyên môn, cùng kề vai sát cánh hiện thực hóa tinh thần.

"Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức"

Bà Nguyễn Thị Minh Giang – CEO & Founder Công ty tư vấn huấn luyện Newing chia sẻ tại sự kiện

Tầm nhìn kiến tạo của VPBank SME và Newing không dừng lại ở một sự kiện. Hai bên hiện đang dự kiến cho những hoạt động dài hạn xuyên suốt năm 2026 và xa hơn, nhằm từng bước xây dựng một hệ sinh thái tri thức bền vững dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Trong định hướng này, triển khai chuỗi chương trình chuyên sâu, đặc biệt là The Next Forum dự kiến tổ chức vào ngày 15/10 được xem như những cột mốc chiến lược, định hình thế đứng sòng phẳng và đầy kiêu hãnh của doanh nghiệp Việt trên bản đồ toàn cầu.

Không gian thực chiến - Nơi tri thức hóa thành lợi thế cạnh tranh

Không chỉ đơn thuần là một diễn đàn chiến lược cấp cao, SME Forum 2026 là nơi VPBank SME và Newing kết nối hàng ngàn doanh nghiệp với những tư duy vận hành hiện đại, chắt lọc từ trải nghiệm thực chiến của các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

Chính sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 1.500 lãnh đạo doanh nghiệp đã biến SME Forum 2026 vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện thông thường. Tại đây, những bài toán sinh tử về tăng trưởng, vận hành và chuyển đổi số được đặt thẳng lên bàn đối thoại. Tham gia không gian này, các CEO và quản lý cấp cao có cơ hội:

• Cập nhật những xu hướng quản trị và mô hình tăng trưởng mới nhất trên toàn cầu.

• Tiếp cận trực tiếp các chuyên gia, nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm để tìm ra lời giải cho bài toán khó của doanh nghiệp.

• Mở rộng mạng lưới kết nối (networking) với một cộng đồng doanh nghiệp chất lượng cao.

• Tìm kiếm giải pháp thực tiễn, những "mảnh ghép" tri thức tinh chỉnh vừa vặn để giải quyết bài toán cốt lõi của chính tổ chức mình.

Với định hướng mới "Song hành kiến tạo thịnh vượng bằng tri thức", sự đầu tư và tâm huyết của VPBank SME vào SME Forum 2026 đã tái định nghĩa lại vai trò của một ngân hàng trong kỷ nguyên mới: Không chỉ là nơi khơi thông dòng vốn, mà còn là bệ phóng nâng tầm trí tuệ và năng lực cạnh tranh cho khách hàng. Bằng việc lấy tri thức làm giá trị thịnh vượng mới, VPBank SME và Newing đang cùng nhau mở ra những góc nhìn bứt phá, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt vươn ra biển lớn.