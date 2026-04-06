Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Theo Văn Duẩn - Minh Chiến | 06-04-2026 - 19:02 PM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Chiều 6-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, với có 496/496 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

- Ảnh 1.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Bà hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tóm tắt quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Hồng:

- 1-1991 đến 11-1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 11-1993 đến 4-1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 4-1995 đến 4-2008: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 4-2008 đến 7-2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 8-2011 đến 1-2012: Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Chi bộ Vụ Chính sách tiền tệ (2012 đến 8-2014); Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (từ 8-2014).

- 1-2012 đến 8-2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 8-2014 đến 8-2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (từ 2017).

- 8-2020 đến 11-2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025 (từ 8-2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (từ 10-2020).

- 11-2020 đến 1-2025: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- 1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 1-2025 đến 4-2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 đến 2025; Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2020-2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 14-8-2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 đến 2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2025 đến 2030.

- 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3-2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 1.

