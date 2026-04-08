Khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng: Loạt cổ phiếu ngân hàng lọt “mắt xanh” FTSE Russell

FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ, xác nhận Việt Nam được lên kế hoạch thực hiện từ trạng thái thị trường cận biên (Frontier Market) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Emerging Market), có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 21/9/2026.

Việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9/2026 và kết thúc vào năm 2027.

Đồng thời, FTSE Russell cũng công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sàng lọc đủ điều kiện của chỉ số FTSE Global All Cap dựa trên dữ liệu tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 31/12/2025.

Theo danh sách, có 30 cổ phiếu Việt Nam có thể được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu khi thị trường được nâng hạng lên mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026.

Trong danh sách này, nhóm ngân hàng tiếp tục là một trong những ngành chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh vai trò trụ cột của ngành trong cơ cấu vốn hóa và thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, ở nhóm vốn hóa lớn, hai đại diện quen thuộc là Vietcombank (VCB) và BIDV (BID) đều góp mặt trong danh mục dự kiến. Đây là các cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn hàng đầu thị trường, thanh khoản cao và thường xuyên nằm trong rổ các chỉ số lớn.

Bên cạnh đó, danh sách còn ghi nhận sự xuất hiện của một số ngân hàng tầm trung như SHB, Sacombank (STB) và Eximbank (EIB).

So với nhóm ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng này có quy mô nhỏ hơn nhưng lại có lợi thế về thanh khoản cổ phiếu và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), qua đó đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của FTSE Russell.

Việc nhiều ngân hàng cùng góp mặt trong danh mục dự kiến cho thấy bộ tiêu chí của FTSE Russell không chỉ dựa trên quy mô vốn hóa, mà còn đặt trọng tâm vào tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo lộ trình, danh sách chính thức các cổ phiếu được đưa vào chỉ số sẽ được FTSE Russell công bố vào tháng 8/2026, trước khi chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Hiện tại, danh mục công bố mới chỉ mang tính dự kiến và có thể tiếp tục thay đổi tùy theo diễn biến thị trường cũng như việc đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật của từng cổ phiếu.