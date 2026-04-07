Xuất hiện nhóm đối tượng tập trung người dân tại hội trường, nhà văn hóa để mở tài khoản ngân hàng: Công an phát cảnh báo

Theo Công an xã Bình An (tỉnh Ninh Bình), thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhóm đối tượng tập trung người dân để mở tài khoản ngân hàng online với nhiều dấu hiệu bất thường nhằm phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật. Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đối tượng thường nhắm đến người dân từ 40 tuổi trở lên, lao động tự do, có kỹ năng công nghệ còn hạn chế. Các phương thức hoạt động phổ biến bao gồm: Tổ chức sự kiện "trá hình": Tập trung đông người tại hội trường, nhà văn hóa thay vì tại các chi nhánh ngân hàng chính thức.

Địa điểm đăng ký không minh bạch: Mở tài khoản nhưng lại đăng ký chi nhánh tại các địa phương khác nhằm phân tán dữ liệu, tránh sự giám sát của cơ quan quản lý và gây khó khăn cho việc truy vết sau này.

Thu gom thông tin cá nhân: Các đối tượng trực tiếp thao tác trên điện thoại của người dân, yêu cầu cung cấp CCCD, mật khẩu, mã OTP và chụp ảnh khuôn mặt hàng loạt.

Lợi ích kinh tế ngắn hạn: Hứa hẹn trả tiền công từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng để người dân mở và bàn giao lại tài khoản, SIM điện thoại hoặc thẻ ATM.

Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo, các tài khoản này thực chất là "tài khoản rác" được sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc đánh bạc trực tuyến. Người dân vô tình tiếp tay cho tội phạm có thể đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng: Bị phong tỏa tài khoản cá nhân; bị cơ quan Công an triệu tập làm việc để phục vụ điều tra; có nguy cơ bị xử lý hình sự nếu xác định có yếu tố đồng phạm.

Trước tình hình trên, để bảo vệ quyền lợi cá nhân và đảm bảo an ninh trật tự, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần lưu ý: Chỉ mở tài khoản tại các điểm giao dịch chính thức của ngân hàng hoặc qua ứng dụng chính thống do ngân hàng công bố. Tuyệt đối không giao điện thoại, CCCD, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ thao tác hộ. Cảnh giác với các tổ chức trung gian không xuất trình được giấy ủy quyền hợp lệ từ phía ngân hàng.