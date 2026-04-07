Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BIDV cảnh báo phạt đến 100 triệu đồng nếu cho mượn thông tin mở tài khoản ngân hàng

Theo Khả Văn | 07-04-2026 - 09:06 AM | Smart Money

BIDV cảnh báo phạt đến 100 triệu đồng nếu cho mượn thông tin mở tài khoản ngân hàng

Trong cảnh báo an toàn thông tin tháng 3/2026, BIDV cho biết việc cho mượn giấy tờ mở tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Tháng 4/2026 không chỉ là giai đoạn cao điểm của mùa quyết toán thuế mà còn là thời khắc tội phạm mạng tung ra những mẻ lưới lừa đảo tinh vi nhất. Việc vô tư cho mượn giấy tờ mở tài khoản ngân hàng có nguy cơ đối diện với mức phạt kỷ lục 100 triệu đồng.

Theo bản tin an toàn thông tin tháng 03/2026 đăng trên trang chủ BIDV, ngân hàng đã cảnh báo một thói quen tưởng chừng vô hại của rất nhiều người là cho người thân, bạn bè mượn giấy tờ tùy thân để mở tài khoản, hoặc vô tình bán lại tài khoản ngân hàng, ví điện tử cho các đối tượng lạ mặt trên mạng. Tuy nhiên, hành động "làm ơn" này sắp tới sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Nhằm triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, Bộ Công an vừa đề xuất trong dự thảo Nghị định mới một mức phạt mang tính răn đe cực kỳ mạnh tay.

Cụ thể, hành vi mở tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử bằng thông tin giả mạo sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Để tránh các tình huống xấu có thể xảy ra, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê tài khoản hay đứng tên hộ bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Ngân hàng này cũng khuyến nghị:

Không cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản. Không dùng giấy tờ của người khác để mở tài khoản. Không cung cấp OTP, sinh trắc học, ảnh CCCD cho người lạ. Không đứng tên hộ tài khoản giao dịch tài chính. Kiểm tra kỹ app, website trước khi xác thực.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên