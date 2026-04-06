Cổ phiếu bảo hiểm kém tích cực

Thị trường giao dịch trong trạng thái thận trọng, thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất gần 2 tháng. Điểm đáng chú ý là rổ VN30 chỉ giảm hơn 1 điểm dù số mã giảm gấp đôi số mã tăng. Tâm điểm thuộc về LPB khi cổ phiếu này tăng trần lên 46.100 đồng/đơn vị, thanh khoản hơn 4 triệu cổ phiếu và đóng góp lớn nhất cho chỉ số chung. Một số mã khác giữ được sắc xanh như VNM, VJC, BID, HPG, SAB, STB, VCB và VIC…

VN-Index giảm hơn 9 điểm trong phiên đầu tuần.

Ở chiều ngược lại, DGC quay đầu giảm mạnh 6,2% xuống 53.000 đồng/cổ phiếu, trở thành mã giảm sâu nhất nhóm vốn hóa lớn. Cùng chiều, PLX mất 3,2%, VRE giảm 2,8%, SHB giảm 2,7%, TCB giảm 2,4%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí chịu áp lực bán mạnh nhất thị trường khi BSR giảm 4,7%, PVD giảm 3,7%, PVS mất 6,4%, OIL giảm hơn 5%. Hóa chất và phân bón cũng đồng loạt đi xuống với DPM giảm 4,2%, DCM giảm hơn 3%.

Các nhóm bất động sản, chứng khoán , thép điều chỉnh nhưng mức giảm không quá lớn nhờ một vài cổ phiếu đầu ngành giữ nhịp. Ngân hàng phân hóa, dao động quanh tham chiếu nhờ LPB bứt phá cùng VCB, BID, STB tăng nhẹ. Thanh khoản ở mức rất thấp, VIX dẫn đầu toàn sàn, nhưng giá trị giao dịch chỉ đạt gần 600 tỷ đồng. Cổ phiếu giảm 2,2%.

Dù sắc đỏ áp đảo trên diện rộng, nhưng lực bán không quá lớn. Một số mã nằm sàn, rải rác ở nhiều nhóm ngành, gồm: BMI, HHS, APG, TCO… Cùng nhóm bảo hiểm, diễn biến không mấy tích cực, BVH mất 4,5%, PVI giảm gần 4%.

BMI của Bảo hiểm Bảo Minh nằm sàn sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo từ ngày 10/4 tới. Lý do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,05 điểm (-0,54%), xuống 1.674,99 điểm. HNX-Index giảm 3,65 điểm (-1,47%), xuống 245,03 điểm. UPCoM-Index giảm 0,7 điểm (-0,55%), xuống 125,83 điểm.

Thanh khoản HoSE chỉ hơn 17.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 93 tỷ đồng.