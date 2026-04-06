Sau khi chuyển khoản thành công 103 triệu đồng, cô gái sinh năm 2005 phải đến công an trình báo

Theo Báo Đắk Lắk, Công an xã Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp với Công an xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) vận động một công dân tự nguyện trả lại số tiền hơn 103 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 2005, trú tại thôn 8, xã Cư M'gar) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng. Do sơ suất trong quá trình thao tác, chị đã nhập sai số tài khoản và chuyển nhầm số tiền hơn 103 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết. Ngay khi phát hiện sự việc, chị Thủy đã đến Công an xã Cư M'gar trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cư M'gar nhanh chóng xác minh, xác định chủ tài khoản nhận tiền là chị Nguyễn Thị Kim Liên (trú tại xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi). Đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an xã Đăk Tô để làm việc với chị Liên, đồng thời tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc nhận và hoàn trả tiền chuyển nhầm.

Sau đó, chị Nguyễn Thị Kim Liên đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm. Việc trao trả được thực hiện dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an hai địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy bày tỏ sự cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng và tận tâm của lực lượng công an trong việc hỗ trợ người dân.

Công an xã ghi nhận và biểu dương hành động của chị Nguyễn Thị Kim Liên - một tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, thể hiện phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.