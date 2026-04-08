Lãi suất cho vay mua nhà tiếp tục tăng, chuyên gia tư vấn gì?

Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều ngân hàng đã có mức lãi suất thả nổi lên tới 15%. Đơn cử, Techcombank niêm yết lãi suất ở mức 8,5-9,5% trong thời gian 6-12 tháng, sau đó là lãi suất thả nổi có thể lên tới 15%/năm.

Nhiều ngân hàng tư nhân khác cũng điều chỉnh tăng lãi suất bình quân, dù mức tăng nhẹ hơn, như LPBanK, BVBank, Sacombank...tăng 1,2-2 điểm%. Lãi suất thả nổi tại nhóm này hiện dao động khoảng 11-15% mỗi năm, tùy ưu đãi.

Nhiều ngân hàng khác áp dụng mức vay 9-9,5%/năm cho gói vay cố định 12-24 tháng. Ngân hàng VIB dao động 9,9-12% cùng kỳ hạn. Trong khi đó, ngân hàng ACB cho vay khoảng 9,5-10,5%.

Đối với nhóm ngân hàng Big 4, theo thông báo mới nhất, VietinBank đã nâng lãi suất vay mua bất động sản cố định trong 24 tháng đầu lên hơn 12% mỗi năm.

Tại BIDV, lãi suất cho vay bất động sản ở ngưỡng tối thiểu 9,7% trong 6 tháng đầu, 10% cho 12 tháng và lên tới 13,5% cho 18 tháng. Trước đó, lãi suất ngân hàng này chỉ dao động 6,5-8% cho các kỳ hạn.

Vietcombank áp dụng lãi suất vay mua nhà từ 9,6%/năm trong 6 đến 12 tháng đầu. Trước đó, mặt bằng ưu đãi tại ngân hàng này chỉ quanh mốc 6,5% trong 12 tháng đầu hoặc 7,5% trong 24 tháng đầu.

Lãi suất cho vay mua nhà tháng 4 tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Đối với Agribank áp dụng mức thấp hơn trong ngắn hạn, khoảng 8% cho 6 tháng, 8,5% cho 12 tháng, nhưng cũng tăng lên gần 9,8% nếu cố định trong 18 tháng.

Tại nhóm ngân hàng nước ngoài, mức lãi suất ưu đãi thời gian đầu khá hấp dẫn. Ví dụ, tại Hong Leong ở mức 7,5% cố định năm đầu; 7,7% cố định 2 năm đầu và 8,2% cố định 3 năm đầu. Hay như Woori Bank áp dụng mức 9% cố định năm đầu, 9,6% cố định 2 năm đầu.

Cẩn trọng "đòn bẩy" tài chính

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Vietnam - cho rằng, lãi suất là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản, bên cạnh khung pháp lý và tâm lý của người mua.

Ông Quốc Anh cho biết, theo khảo sát của PropertyGuru Vietnam, khoảng 60-70% người tham gia giao dịch bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu như năm trước mặt bằng lãi suất chỉ khoảng 5-6%, thì hiện nay đã tăng gần gấp đôi.

" Trong bối cảnh đó, những người mua nhà chưa đủ nguồn tiền và phải sử dụng đòn bẩy tài chính sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định xuống tiền. Việc tính toán của người mua trước hết liên quan đến khả năng trả nợ. Khi lãi suất có thể lên tới 14-15%, thậm chí cao hơn, người vay cần xem xét liệu mình có thể đảm bảo nghĩa vụ trả nợ trong thời gian tới hay không ", ông Quốc Anh nói.

Cũng theo số liệu của PropertyGuru Vietnam, nếu lấy Tết Nguyên đán làm mốc so sánh thì tuần đầu sau Tết năm nay, lượng người quan tâm đến bất động sản tăng khoảng 200% so với năm ngoái, trong khi năm ngoái con số này là 151%.

" Những con số này cho thấy, lượng người quan tâm đến thị trường bất động sản sau Tết năm nay vẫn tăng và thậm chí có phần tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, khi xem xét sâu hơn các dữ liệu liên quan đến lượng người liên hệ trực tiếp với môi giới, con số này lại có xu hướng thấp hơn ", ông Quốc Anh nhận định.

Theo ông Quốc Anh, điều này phản ánh thực tế rằng, nhu cầu vẫn tồn tại nhưng người mua đã phải cân nhắc kỹ hơn, đặc biệt trước các yếu tố như mặt bằng giá và lãi suất vay mua nhà.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo, thay vì nhìn vào lãi suất ưu đãi, người đi vay nên nhìn xa hơn khi không còn thời gian ưu đãi, mức lãi thả nổi áp dụng sẽ theo chính sách nào. Từ đó, người vay cần nhìn lại bài toán tài chính cá nhân có đủ khả năng chi trả không, rồi hãy quyết định “xuống tiền”.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng nhận định, lãi suất vay mua nhà tăng sẽ tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Những người có thu nhập trung bình hoặc mới lập gia đình thường phải vay ngân hàng với tỷ lệ cao, do đó rất nhạy cảm với biến động lãi suất.

Vì thế, khi lãi suất vay mua nhà tăng, người mua cần thận trọng hơn trong việc lựa chọn thời điểm và quy mô khoản vay. “ Người vay cần xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, tính toán khả năng trả nợ trong nhiều kịch bản khác nhau, đặc biệt là khi lãi suất tăng lên mức cao hơn” , ông khuyến nghị.