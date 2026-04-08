Tài khoản nhận hơn 266 triệu chuyển khoản nhầm, người đàn ông Trung Quốc được tòa án phán: “Không phải trả lại”

Theo thông tin từ Guangzhou Daily, năm 2014, một phụ nữ họ Đỗ đã hai lần thực hiện giao dịch qua ATM, chuyển tổng cộng 70.000 Nhân dân tệ (khoảng 266 triệu VND) vào tài khoản của một người đàn ông họ Vương. Sau đó, bà Đỗ cho rằng mình đã nhập nhầm số tài khoản, bởi số tiền này lẽ ra được chuyển cho một người bạn họ Trương. Từ đó, bà yêu cầu ông Vương hoàn trả, nhưng bị từ chối.

Phía ông Vương lại đưa ra một câu chuyện hoàn toàn khác. Ông cho biết mình có quen biết với vợ chồng bà Đỗ, và trước đó chồng bà đã vay 70.000 Nhân dân tệ để kinh doanh. Theo ông, hai khoản chuyển tiền lần lượt 20.000 và 50.000 Nhân dân tệ chính là tiền trả nợ, được thực hiện qua ATM bằng thẻ của bà Đỗ. Ông khẳng định đây là giao dịch tự nguyện, không có chuyện chuyển nhầm.

Tại phiên tòa, bà Đỗ tiếp tục khẳng định không hề quen biết ông Vương và cho rằng sai sót xuất phát từ việc nhập nhầm tài khoản. Tuy nhiên, các tình tiết trong vụ án lại khiến lập luận này trở nên thiếu thuyết phục. Theo đó, mỗi lần chuyển tiền qua ATM đều yêu cầu người dùng nhập và xác nhận số tài khoản nhiều lần, nhưng bà Đỗ vẫn thực hiện giao dịch thành công tới hai lần trong khoảng thời gian cách nhau gần 20 ngày. Đáng chú ý, sau khi phát hiện sự việc, bà cũng không trình báo cơ quan chức năng hay nhờ ngân hàng hỗ trợ ngay.

Tòa án Nhân dân quận Hoa Đô nhận định rằng số tài khoản của ông Vương và người bạn họ Trương mà bà Đỗ nói đến có sự khác biệt rõ ràng, khó có khả năng nhầm lẫn. Việc một người nhiều lần nhập chính xác cùng một số tài khoản trong các thời điểm khác nhau cũng không phù hợp với lỗi thao tác thông thường. Trong khi đó, lời trình bày của ông Vương về việc đây là khoản trả nợ lại phù hợp với thực tế giao dịch dân sự, đặc biệt khi ông cho biết giấy vay nợ đã được hủy sau khi nhận tiền.

Trên cơ sở đó, tòa án cho rằng bà Đỗ không đưa ra được đủ chứng cứ chứng minh việc chuyển nhầm, đồng thời không có cơ sở xác định ông Vương đã thu lợi bất chính. Yêu cầu đòi lại tiền và lãi vì vậy không được chấp nhận. Sau khi bị bác đơn, bà Đỗ kháng cáo, nhưng tòa án cấp phúc thẩm tại Quảng Châu tiếp tục giữ nguyên phán quyết.

Vụ việc cho thấy không phải mọi trường hợp chuyển khoản nhầm đều có thể đòi lại tiền. Trong các tranh chấp tương tự, nghĩa vụ chứng minh thuộc về người khởi kiện, và nếu không đủ căn cứ, khả năng mất tiền là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Toutiao