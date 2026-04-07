Nhân viên ngân hàng đua nhau mở tài khoản cho hộ kinh doanh

Chỉ cần bước ra một khu chợ truyền thống hay tạt vào một quán trà đá vỉa hè, không khó để bắt gặp những mã QR thanh toán được đặt ngay ngắn trên bàn. Thanh toán không tiền mặt đã len lỏi vào từng ngóc ngách của nền kinh tế vi mô. Sự dịch chuyển này, kết hợp với những quy định mới về quản lý thuế, đã biến nhóm Hộ kinh doanh (HKD) trở thành đối tượng khách hàng được các ngân hàng cạnh tranh thu hút bằng nhiều ưu đãi.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 01/03/2026, tất cả Hộ kinh doanh mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng phải đáp ứng tên chủ tài khoản trùng khớp hoàn toàn với tên chủ hộ kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Các hồ sơ pháp lý liên quan khác.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế các tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đối với các hộ đang hoạt động, thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Từ cuối năm 2025 đến nay, các ngân hàng đã đồng loạt tổ chức về tận địa phương, cơ sở kinh doanh để giới thiệu các gói giải pháp cho hộ kinh doanh trong bối cảnh nhiều quy định mới về kê khai thuế đi vào hiệu lực. Hàng loạt nhà băng như BIDV, Agribank, VPBank, Techcombank, ACB, OCB,…cũng tổ chức các lễ ký kết với cơ quan thuế để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cho các tiểu thương. Thời gian qua, hình ảnh những đội ngũ nhân viên ngân hàng mặc đồng phục, mang theo standee, loa phát thanh báo tiền về hay những tập mã QR đi dọc các tuyến phố, len lỏi vào từng sạp hàng trong chợ truyền thống đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Đối với các nhân viên ngân hàng, bên cạnh những chỉ tiêu quen thuộc như huy động tiền gửi, cho vay, phân phối bảo hiểm thì chỉ tiêu mở tài khoản hộ kinh doanh trở thành nhiệm vụ chính trong thời gian này. Tuy nhiên, việc chào mời các tiểu thương mở tài khoản không hề dễ khi nhiều hộ đã sử dụng quen dịch vụ ngân hàng khác.

Chưa kể, cạnh tranh chính sách ưu đãi giữa các nhà băng cũng hết sức "khốc liệt", từ mở tài khoản số đẹp miễn phí, ưu đãi cho vay, gửi tiền, tặng loa thanh toán,….

Chẳng hạn, OCB triển khai OCB Smart Merchant – giải pháp tích hợp nhiều tiện ích trên một nền tảng duy nhất, bao gồm hợp nhất dữ liệu thanh toán - bán hàng - hóa đơn. Nhà băng này tặng tài khoản số đẹp với hạn mức giao dịch lên đến 30 tỷ/ngày, gói ưu đãi thẻ tín dụng như miễn lãi 3 kỳ sao kê đầu tiên, phí trả góp chỉ từ 2%, cung cấp trọn gói phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số và không giới hạn số lượng hóa đơn đến hết năm 2028.

Tại HDBank, hộ kinh doanh đăng ký sớm gói Giải pháp Bán hàng thông minh trị giá hơn 3,2 triệu đồng sẽ được ngân hàng tài trợ với phí 0 đồng. Trong đó, hộ kinh doanh được tặng 1 năm thuê bao chữ ký số, được tặng 14 tháng sử dụng ứng dụng quản lý bán hàng, được tặng 3.000 hoá đơn điện tử, tặng bộ công cụ kê khai thuế, bảo hiểm xã hội và Báo cáo tuân thủ, tặng dịch vụ đăng ký hồ sơ xuất hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế.

Khách hàng buôn bán thường bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, buộc các nhân viên kinh doanh phải tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc lúc quán vắng khách để tiếp cận. Từ đây, nhân viên ngân hàng không chỉ phải tư vấn các dịch vụ liên quan ngân hàng mà còn phải có sự am hiểu về công nghệ và quy định thuế mới để thuyết phục, hướng dẫn khách hàng trong việc sử dụng các phần mềm.

Sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngân hàng cũng sẽ giúp làn sóng chuẩn hoá tài khoản, kê khai thuế của hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Điều này cũng đem lại nhiều lợi ích chiến lược cho các nhà băng. Khi hàng triệu giao dịch nhỏ lẻ mỗi ngày của tiểu thương chảy qua hệ thống, ngân hàng sẽ thu hút được một lượng lớn nguồn vốn. Quan trọng hơn, toàn bộ dữ liệu lịch sử giao dịch và dòng tiền minh bạch này là cơ sở vững chắc để ngân hàng chấm điểm tín dụng. Nhờ đó, họ có thể tự tin đẩy mạnh bán chéo các sản phẩm, đa dạng hoá nguồn thu mảng ngân hàng bán lẻ.



