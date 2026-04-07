Thị trường tiền số hôm nay, 7-4: Bitcoin sẽ lặp lại kịch bản năm 2022?

Tối 7-4, thị trường tiền số ghi nhận đà giảm trên diện rộng. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) mất gần 2%, lùi về sát mốc 68.000 USD.

Nhiều đồng tiền lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và XRP giảm hơn 3%, lần lượt còn 2.078 USD và 1,3 USD. BNB mất 1,9% xuống 593 USD, trong khi Solana giảm mạnh nhất, khoảng 4%, còn 78,7 USD.

Theo Cointelegraph, trong bối cảnh Bitcoin suy yếu, một số tín hiệu kỹ thuật lại cho thấy kịch bản tích cực có thể đang hình thành. Theo phân tích từ trader Quantum Ascend, Bitcoin đang lặp lại gần như hoàn toàn diễn biến ở giai đoạn cuối thị trường giảm năm 2022.

Cụ thể, một chỉ báo đo sức mạnh giá, thường dùng để xác định vùng quá mua hoặc quá bán đang có chuyển động tương tự thời điểm trước khi Bitcoin đảo chiều tăng vào đầu năm 2023.

Chỉ báo này giúp nhận diện khi thị trường bị bán quá mức (dễ bật tăng) hoặc tăng nóng (dễ điều chỉnh). Đáng chú ý, tốc độ biến động của nó nhanh hơn so với các chỉ báo thông thường, nên có thể phát tín hiệu sớm hơn.

"Chỉ báo hiện ở đúng vị trí như năm 2022 trên khung ngày"- Quantum Ascend nhận định.

Biểu đồ đi kèm cho thấy mô hình hai đáy đã xuất hiện, tương tự giai đoạn trước khi Bitcoin bật tăng mạnh. Cuối năm 2022, Bitcoin từng chạm đáy khoảng 15.600 USD trước khi bước vào chu kỳ phục hồi kéo dài.

Bitcoin đang giao dịch tại mốc 68.148 USD Nguồn: OKX

Hiện tại, mô hình này được cho là đang lặp lại gần như hoàn hảo, khi chỉ báo tiếp tục hướng lên và thử vượt ngưỡng trung bình sau hai lần tạo đáy vào cuối tháng 1 và cuối tháng 3.

Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt không ít rủi ro. Một số nhà phân tích cảnh báo khả năng giá tiếp tục giảm nếu các mô hình tiêu cực trên biểu đồ ngắn hạn lặp lại.

"Trong vài ngày tới sẽ rõ liệu kịch bản có thực sự lặp lại hay không" - một chuyên gia nhận định.

Ở diễn biến khác, sàn giao dịch Binance cho biết sẽ áp dụng cơ chế mới nhằm kiểm soát rủi ro trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Theo đó, từ ngày 14-4, các lệnh giao dịch chỉ được phép khớp lệnh trong một khoảng giá nhất định, dựa trên mức giá tham chiếu gần nhất.

Nói cách khác, nếu giá biến động quá mạnh trong thời gian ngắn, hệ thống sẽ tự động chặn hoặc hủy phần lệnh vượt khỏi biên độ cho phép.

Cơ chế này hoạt động ở cấp độ sàn, không phụ thuộc vào cài đặt của người dùng, nhằm đảm bảo thị trường vận hành ổn định hơn và hạn chế các giao dịch bị lệch giá do thanh khoản thấp.

Dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro trượt giá, Binance kỳ vọng giải pháp này sẽ giảm thiểu các biến động bất thường, đặc biệt trong những thời điểm thị trường căng thẳng.

Động thái được đưa ra sau đợt biến động mạnh hồi tháng 10-2025, khi thanh khoản suy giảm nhanh, khiến nhiều tài sản ghi nhận biến động bất thường.