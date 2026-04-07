NCB tiên phong cung cấp giải pháp thanh toán qua mã QR dành cho khách quốc tế

Du khách thăm Bảo tàng Lân Sư Rồng đặt tại Nhà ga Hội An 2 – khu du lịch Sun World Ba Na Hills

Biến trải nghiệm thanh toán thành lợi thế cạnh tranh cho du lịch

Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, việc thanh toán thuận tiện cho du khách nước ngoài đang trở thành yếu tố quan trọng tác động trực tiếp đến sức hấp dẫn và doanh thu của điểm đến. Theo số liệu của Cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm trước. Đáng chú ý, Trung Quốc đại lục là thị trường có lượng khách đông nhất, với hơn 5,28 triệu lượt người nhập cảnh trong năm 2025, tăng 41% so với năm 2024 và chiếm 25% tổng thị phần khách đến Việt Nam.

Cùng với sự gia tăng này, trải nghiệm chi tiêu của du khách cũng có nhiều thay đổi. Thực tế cho thấy, du khách trong nước và quốc tế đều ưu tiên thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là thông qua mã QR và ví điện tử. Do đó, trải nghiệm mua sắm càng thuận tiện càng thúc đẩy quyết định chi tiêu và gia tăng giá trị giao dịch của khách hàng.

Nắm bắt xu hướng này, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới VIETQRGlobal. Theo đó, giải pháp mới cho phép các điểm bán tại Việt Nam nhận thanh toán từ nhiều ví quốc tế thông qua một mã QR duy nhất. Toàn bộ quá trình thanh toán được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng của khách, hệ thống tự động xử lý giao dịch, quy đổi tỷ giá và ghi nhận thanh toán theo thời gian thực, giúp giao dịch diễn ra nhanh chóng, chính xác và liền mạch.

Du khách quốc tế có thể thanh toán tiện lợi tại Việt Nam qua mã QR của ngân hàng NCB

Hiện giải pháp đã được kết nối triển khai đối với các thị trường: Trung Quốc (Alipay, UnionPay); Hàn Quốc (GLN, Hana Financial Group, Naver Pay); Thái Lan; Lào; Campuchia và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Singapore… NCB cho biết sẽ tiếp tục cùng đối tác mở rộng thanh toán hai chiều trong thời gian tới, cho phép khách hàng của NCB sử dụng ứng dụng NCB iziMobile quét mã QR thanh toán tại các quốc gia khác, tạo trải nghiệm thanh toán hiện đại và thuận tiện hàng đầu thị trường.

Đây là một nỗ lực của NCB và NAPAS trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, chuyển đổi các giao dịch thành trải nghiệm, để biến thanh toán thành một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và hỗ trợ thu hút khách quốc tế đến với Việt Nam.

Mở rộng cơ hội hút khách quốc tế cho doanh nghiệp Việt

Giải pháp thanh toán xuyên biên giới VIETQRGlobal do NCB và NAPAS cung cấp hiện đã được áp dụng rộng rãi tại hệ thống vui chơi giải trí Sun World ba miền, các khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Sun Group như khách sạn Capella Hanoi (Hà Nội); Oakwood Ha Long (Quảng Ninh); Serena Resort (Hòa Bình); InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Novotel Đà Nẵng Premier Han River, Ba Na Hills Golf Club… (Đà Nẵng); JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, La Festa Phu Quoc, Eschuri Vung Bau Golf… (Phú Quốc); Sun PhuQuoc Airways và nhiều cơ sở chấp nhận thanh toán thuộc hệ thống liên kết.

NCB liên tục đưa ra thị trường các giải pháp thanh toán hiện đại, mở rộng cơ hội hút khách quốc tế cho doanh nghiệp Việt

Bên cạnh đó, giải pháp còn hỗ trợ các điểm bán quản lý dòng tiền và theo dõi doanh thu dễ dàng. Với một mã QR duy nhất, các hộ kinh doanh không phải tích hợp nhiều hệ thống hay đối soát thủ công phức tạp. Giao dịch được ghi nhận ngay lập tức, minh bạch. Nhờ đó, giải pháp không chỉ giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng cao năng lực phục vụ du khách quốc tế, mà còn giúp chủ động kiểm soát doanh thu hàng ngày và lập kế hoạch dòng tiền hiệu quả.

Với quy trình đăng ký đơn giản, nhanh chóng, dịch vụ giúp các điểm bán, cửa hàng và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và triển khai. Qua đó, không chỉ tối ưu chi phí vận hành mà còn thuận tiện ứng dụng các phương thức thanh toán số hiện đại, góp phần gia tăng doanh thu bền vững.

Với định hướng thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu, NCB đang đồng hành cùng các doanh nghiệp tại điểm du lịch để khai thác hiệu quả dòng khách quốc tế, từ gia tăng doanh thu đến nâng cao trải nghiệm cho du khách. Trong thời gian tới, NCB cho biết sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp thanh toán an toàn, thuận tiện và phù hợp với thói quen tiêu dùng số toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Việt Nam và hỗ trợ cộng đồng kinh doanh hướng tới tăng trưởng bền vững.

