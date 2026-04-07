Sau khi ông Vũ Minh Châu bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu hoạt động mua - bán vàng thế nào?

Ghi nhận tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu ở đường Cầu Giấy, TP Hà Nội vào khoảng 10 giờ, lượng khách đến giao dịch vẫn khá đông.

Nhiều người chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Trong sáng nay 7-4, cửa hàng giới hạn bán tối đa 10 lượng vàng mỗi khách. Tuy nhiên, với các đơn hàng lớn, khách sẽ nhận vàng theo giấy hẹn, dự kiến giao vào ngày 22-4.

Đối với khách mua từ 5 chỉ trở xuống, có thể nhận vàng ngay tại cửa hàng.

Không chỉ đông người mua, tại điểm giao dịch cũng ghi nhận lượng lớn khách đến bán vàng theo giá niêm yết tại cửa hàng. Chị Hà Anh (Yên Hòa, Cầu Giấy), cho biết đã mua 2 lượng vàng từ năm ngoái với giá hơn 120 triệu đồng/lượng, nay bán ra để chốt lời.

Giá vàng nhẫn tròn trơn niêm yết ở Bảo Tín Minh Châu thấp hơn các thương hiệu khác

Về giá, trong sáng 6-4, vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn một số thương hiệu vàng nhẫn khác như Phú Quý, PNJ, SJC khoảng gần 1 triệu đồng/lượng.



Chiều ngày 6-4, Công an TP Hà Nội thông tin ông Vũ Minh Châu, nguyên Giám đốc Công ty Bảo Tín Minh Châu, và con trai Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) bị khởi tố hôm 2-4 về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong thông cáo phát đi ngày 6-4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Doanh nghiệp cho biết đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp; từ tháng 10-2024, bà Phạm Lan Anh là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh mọi nghĩa vụ tài chính, cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác, vẫn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định. "Toàn bộ các sản phẩm vàng, bạc, đá quý cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng" - thông cáo nêu rõ.