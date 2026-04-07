Lãi suất liên ngân hàng lại tăng mạnh

Trong phiên ngày 06/04, lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn so với phiên cuối tuần trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng 3,10 điểm %, lên 8,60%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 2,50 điểm %, lên 8,50%/năm; kỳ hạn 2 tuần tăng 0,45 điểm %, lên 7,35%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 1 tháng giảm 0,20 điểm %, xuống 7,60%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 37.000 tỷ đồng, gồm 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 15.000 tỷ đồng kỳ hạn 35 ngày và 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 56 ngày, với lãi suất đồng loạt 4,5%/năm.

Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 30.369 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 14 ngày trúng 4.644 tỷ đồng, kỳ hạn 35 ngày trúng 14.894 tỷ đồng và kỳ hạn 56 ngày trúng 10.831 tỷ đồng.

Trong ngày có 44.757 tỷ đồng đáo hạn, Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu. Như vậy, cơ quan điều hành hút ròng 14.387 tỷ đồng khỏi thị trường, đưa tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống còn 340.437 tỷ đồng.

Trước đó, lãi suất liên ngân hàng cũng đã bật tăng mạnh vào đầu tuần trước khi kỳ hạn qua đêm vọt lên 12%/năm. Sau hoạt động hỗ trợ thanh khoản VND của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt nhanh chóng vào cuối tuần.

Kể từ đầu năm, lãi suất liên ngân hàng liên tục biến động mạnh khi áp lực thanh khoản và cân đối vốn của hệ thống ngân hàng vốn đã căng thẳng từ nửa cuối năm 2025, khiến đệm thanh khoản tại một số ngân hàng, đặc biệt là các NHTMCP vừa và nhỏ, bị thu hẹp đáng kể.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tính đến thời điểm 24/3/2026, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%. Trong khi đó, huy động vốn của các tổ chức tín dụng chỉ tăng 0,44%.

Sự chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và cho vay buộc các ngân hàng phải gia tăng phụ thuộc vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng với chi phí cao. Trước diễn biến này, NHNN đã kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, bao gồm liên tiếp bơm ròng thanh khoản quy mô lớn với kì hạn dài thông qua kênh thị trường mở (OMO), đồng thời linh hoạt sử dụng kênh hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày.

Trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi vẫn ở mức thấp, bất ổn địa chính trị gia tăng và đồng USD lên giá mạnh, giới phân tích dự báo mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục neo ở mức cao.