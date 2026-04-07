Công an Hà Nội nói về việc người dân mua vàng nhận giấy hẹn

Theo Thanh Hà | 07-04-2026 - 09:23 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo Công an TP Hà Nội, liên quan đến việc người dân mua vàng bằng giấy hẹn tại các cơ sở kinh doanh thì đây là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không trả được thì lúc đó theo yêu cầu, khiếu nại, tố giác thì cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ.

Đại tá Chu An Thanh.

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các doanh nghiệp bán vàng theo giấy hẹn, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, qua quá trình làm thì Công an TP Hà Nội cũng xác định doanh nghiệp có bán hàng cho người dân bằng hình thức mua theo giấy hẹn.

"Hiện tại, Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu vẫn đang hoạt động bình thường. Chúng tôi đang tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động nhằm bảo đảm các quyền lợi của người dân" - Đại tá Chu An Thanh cho biết.

Theo Đại tá Thanh, hiện tại đơn vị chưa tiếp nhận ý kiến nào của người dân trong quá trình mua bán bằng giấy hẹn có ý kiến với cơ quan điều tra.

"Còn đối với người dân mua vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đây là giao dịch dân sự của người dân với doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không trả được thì lúc đó theo yêu cầu, khiếu nại, tố giác thì cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ sau" - Đại tá Thanh nói.

Cũng liên quan đến vụ án, theo Đại tá Thanh, về nguồn gốc số vàng nguyên liệu cơ quan điều tra thu giữ đang tiếp tục xác minh rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Phạm Lan Anh - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, đại diện công ty cho biết, hiện nay, mọi giao dịch tại công ty vẫn diễn ra bình thường. "Đối với các trường hợp đã nhận giấy hẹn vàng hoặc giấy hẹn tiền, chúng tôi cam kết sẽ trả vàng, tiền đầy đủ, đúng theo thời gian ghi trên phiếu hẹn" -bà Lan Anh thông tin.

Theo đại diện công ty, do lượng khách hàng giao dịch cao, đơn vị cần cân đối nguồn hàng, thời gian sản xuất và hoàn thiện sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn trước khi bán ra cho khách hàng.

Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng ban trợ lý độc lập (con trai ông Châu) và 2 nhân viên công ty.

Cơ quan điều tra xác định, ông Châu và Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống phần mềm kế toán. Từ cuối năm 2024 đến nay ông Châu đã chỉ đạo Tú và nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu phần mềm. Qua trích xuất giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm công ty doanh thu thực tế khoảng 13.700 tỷ đồng chênh lệch so với báo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Qua khám xét cơ quan điều tra thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ...


Theo Thanh Hà

Tiền phong

Nhiều ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2026, mức cao nhất lên tới hơn 31%

