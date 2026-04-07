Giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng 7/4

Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 7/4, giá vàng chưa có sự điều chỉnh đáng kể so với phiên chốt ngày 6/4.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cho thấy mặt bằng giá vẫn ổn định và chưa có sự phân hóa giữa các thương hiệu.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng. PNJ giữ giá tại 169 – 172 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI chào giá 170 – 173 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết ở mức thấp hơn, 168,1 – 171,1 triệu đồng/lượng.

Đầu phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 169,6 172,6 170,1 173,1 PNJ 169 172 170,1 173,1 DOJI 170 173 170,1 173,1 Bảo Tín Minh Châu 168,1 171,1 170,1 173,1 Bảo Tín Mạnh Hải 168,1 171,1 170,1 173,1

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngày ghi nhận lúc 6h45 giao dịch ở mức 4.655 USD/ounce, tăng nhẹ 0,16% so với mức đóng cửa hôm qua.

Giá vàng giao ngay hồi phục sau khi chỉ số PMI dịch vụ ISM của Mỹ giảm xuống 54 trong tháng 3 do biến động giá cả từ Iran làm dấy lên lo ngại về suy giảm kinh tế.

Theo dữ liệu mới nhất từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM), ngành dịch vụ của Mỹ đã suy giảm ngoài dự kiến trong tháng trước do lo ngại ngày càng tăng về tác động của giá năng lượng tăng cao đối với chuỗi cung ứng.

Hôm thứ Hai, ISM thông báo rằng Chỉ số Quản lý Mua hàng Dịch vụ (Services Purchasing Managers Index) của họ đạt 54 trong tháng 3, giảm so với mức 56,1 của tháng 2. Dữ liệu này cũng tệ hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế kỳ vọng mức 55.

Trước đó, giá vàng giảm trong phiên thứ Hai (6/4) sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng trước.

Báo cáo công bố ngày thứ Sáu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 178.000 việc làm trong tháng 3, vượt xa dự báo khoảng 65.000 việc làm của giới phân tích. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các lĩnh vực y tế, xây dựng, vận tải và kho bãi, trong khi việc làm tại khu vực chính phủ liên bang tiếp tục suy giảm.

Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống 4,3% từ mức 4,4% của tháng trước, trái ngược với kỳ vọng giữ nguyên, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định.

Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường lao động vững chắc sẽ tạo dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập hoặc thắt chặt lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát. Điều này làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản không sinh lãi.

Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu áp lực từ bối cảnh địa chính trị phức tạp. Xung đột tại Iran làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng và làm gia tăng rủi ro lạm phát. Trong bối cảnh này, nhiều ngân hàng trung ương có xu hướng trì hoãn việc nới lỏng chính sách tiền tệ.