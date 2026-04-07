Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 4/2026: Sau đợt tăng mạnh, mức cao nhất là bao nhiêu?

Tin Vũ | 07-04-2026 - 07:26 AM | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 4/2026, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên được điều chỉnh tăng mạnh, đưa mức cao nhất lên tới 6,5%/năm, trong khi nhóm kỳ hạn ngắn tiếp tục được giữ nguyên so với mức khảo sát đầu tháng 3.

Khảo sát vào đầu tháng 4/2026, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã điều chỉnh tăng đáng kể lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài, trong khi nhóm kỳ hạn ngắn tiếp tục được giữ nguyên so với đầu tháng 3.

Theo biểu lãi suất tiền gửi áp dụng tại quầy, lãi suất không kỳ hạn được niêm yết ở mức 0,1%/năm, trong khi tiền gửi dưới 1 tháng là 0,2%/năm, không thay đổi so với tháng trước. Ở các kỳ hạn ngắn từ 1 đến dưới 6 tháng, VietinBank tiếp tục giữ nguyên mặt bằng lãi suất, với mức 2,1%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng và 2,4%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 3 đến dưới 6 tháng.

Đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng, lãi suất cũng được duy trì ổn định ở mức 3,5%/năm, cho thấy ngân hàng chưa có điều chỉnh ở nhóm kỳ hạn ngắn và trung hạn trong kỳ này.

Điểm đáng chú ý nằm ở nhóm kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khi VietinBank thực hiện điều chỉnh tăng khá mạnh. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hiện được niêm yết ở mức 5,9%/năm, tăng 0,7 điểm % so với mức 5,2%/năm trước đó. Tương tự, các kỳ hạn từ trên 12 tháng đến dưới 24 tháng cũng được áp dụng mức lãi suất 5,9%/năm, tăng tương ứng 0,7 điểm %.

Đáng chú ý hơn, lãi suất ở các kỳ hạn dài từ 24 tháng trở lên đã được điều chỉnh tăng mạnh lên 6,5%/năm, cao hơn tới 1,2 điểm % so với mức 5,3%/năm trong tháng 3/2026. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất được VietinBank áp dụng cho khách hàng gửi tiền tại quầy.

Như vậy, sau hơn một thời gian duy trì ở mức thấp, VietinBank đã tăng mạnh lãi suất huy động, tập trung chủ yếu ở nhóm kỳ hạn dài. Việc điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng có xu hướng gia tăng huy động vốn trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng trong giai đoạn tới.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tại quầy VietinBank tháng 4/2026

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng VietinBank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Bên cạnh hình thức gửi tiền tại quầy, VietinBank cũng nhận tiền gửi trên tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng ngân hàng số. Trong đó, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến ở một số kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với tiền gửi thông thường tại quầy.

