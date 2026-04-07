VPBank thông báo dừng tính năng chuyển tiền nhanh với giao dịch trên 500 triệu đồng: Khách hàng chú ý!

Theo Ngọc Linh | 07-04-2026 - 15:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Khách hàng cần lưu tâm, tránh gián đoạn giao dịch.

Mới đây, Ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phát thông báo tới toàn thể khách hàng về việc dừng phục vụ tính năng chuyển tiền nhanh với giao dịch trên 500 triệu đồng.

Cụ thể, VPBank cho biết: Trước đây, với các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động chia nhỏ thành các lệnh dưới 500 triệu đồng. Quy trình này giúp xử lý giao dịch qua luồng Napas 247, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian thao tác và nhận kết quả nhanh chóng hơn.

Thông báo mới của VPBank về việc dừng phục vụ tính năng chuyển khoản nhanh với giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên

Từ 4/4, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, VPBank NEO thông báo việc xử lý các giao dịch có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được triển khai như sau:

1. Khi khách hàng chuyển khoản liên ngân hàng với số tiền giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên, hệ thống sẽ tự động xử lý theo luồng chuyển khoản thường. Thời gian xử lý ít nhất 4 giờ. Nếu trễ giờ hành chính, giao dịch sẽ hoàn tất vào ngày làm việc kế tiếp.

2. Trường hợp muốn được xử lý theo luồng “Chuyển khoản nhanh Napas 247” (nhận tiền tức thời), khách hàng cần chủ động chia nhỏ các giao dịch để đảm bảo giá trị mỗi giao dịch dưới 500 triệu đồng.

VPBank thông báo và nhấn mạnh khách hàng cần lưu tâm, nắm thông tin để chủ động với các kế hoạch tài chính của bản thân.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ tới các số hotline của VPBank.

- Số hotline phục vụ khách hàng tiêu chuẩn: 1900545415

- Số hotline phục vụ khách hàng ưu tiên: 1800545415

- Số hotline phục vụ khách hàng private: 1800888969

Theo Ngọc Linh

Đời sống & Pháp luật

Nhiều ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2026, mức cao nhất lên tới hơn 31%

Nhiều ngân hàng có kế hoạch trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2026, mức cao nhất lên tới hơn 31% Nổi bật

Sáng 7/4: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm giá vàng nhẫn, vàng miếng

Sáng 7/4: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giảm giá vàng nhẫn, vàng miếng Nổi bật

Sau khi ông Vũ Minh Châu bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu hoạt động mua - bán vàng thế nào?

Sau khi ông Vũ Minh Châu bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu hoạt động mua - bán vàng thế nào?

13:49 , 07/04/2026
Giới trẻ đang chi tiêu thế nào để sống đáng giá hơn?

Giới trẻ đang chi tiêu thế nào để sống đáng giá hơn?

11:58 , 07/04/2026
Giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu thấp hơn nhiều so với vàng miếng SJC

Giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu thấp hơn nhiều so với vàng miếng SJC

11:09 , 07/04/2026
Lãi suất liên ngân hàng lại tăng mạnh

Lãi suất liên ngân hàng lại tăng mạnh

10:55 , 07/04/2026

