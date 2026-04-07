MSB hợp tác SAPO mở lối hệ sinh thái số toàn diện cho hộ kinh doanh Việt

Việc hợp tác với SAPO khẳng định vị thế dẫn dắt của MSB trong việc đồng hành cùng khách hàng, giúp biến dữ liệu dòng tiền thành nguồn lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Chuyển đổi số từ tư duy "làm tốt hơn" đến mục tiêu "lớn mạnh hơn"

Là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai chuyển đổi số trên thị trường, MSB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng có nền tảng kỹ thuật số hàng đầu và mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Việc bắt tay cùng SAPO – đơn vị hàng đầu về nền tảng quản lý bán hàng đa kênh – là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một hành trình giải pháp song hành với khách hàng tối ưu đa điểm chạm. Thay vì những sản phẩm tài chính rời rạc, MSB chủ động kết nối giải pháp ngân hàng vào trực tiếp hoạt động vận hành của khách hàng, giúp việc quản trị kinh doanh trở nên minh bạch và hiện đại hơn bao giờ hết.

Thông qua thỏa thuận hợp tác này, MSB và SAPO mang đến giải pháp tích hợp giúp dòng tiền và dữ liệu bán hàng được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, đây không chỉ là công cụ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian vận hành mà còn là nền tảng để chuẩn hóa hoạt động trong bối cảnh các quy định quản lý thuế ngày càng minh bạch. Sự chủ động của MSB giúp khách hàng không chỉ dừng lại ở việc vận hành hiệu quả mà còn tạo đà để chuyển mình thành những doanh nghiệp thực thụ trong tương lai.

Khơi thông nguồn vốn dựa trên năng lực dòng tiền thực tế

Một trong những điểm đột phá của thỏa thuận hợp tác là việc MSB ưu tiên cấp hạn mức tài chính dựa trên dữ liệu kinh doanh thực tế thay vì các rào cản về tài sản thế chấp truyền thống. Khi dữ liệu được số hóa thông qua hệ sinh thái MSB – SAPO, tính minh bạch của dòng tiền trở thành "chứng thư tín nhiệm" giúp khách hàng tiếp cận vốn vay nhanh chóng. Điều này giúp các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường, giải tỏa áp lực vốn lưu động để phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo MSB khẳng định: "Tôi tin rằng, khi công nghệ và tài chính được kết nối hiệu quả, chúng ta không chỉ giúp hộ kinh doanh làm tốt hơn, mà còn giúp họ lớn mạnh hơn. Sự hợp tác này là sợi dây liên kết giữa ngân hàng, công nghệ và cộng đồng kinh doanh, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hiện đại, minh bạch và bền vững."

Để hiện thực hóa cam kết đồng hành, MSB và SAPO triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm dành cho khách hàng mới. Dự kiến, MSB dành tặng 2 triệu đồng cho khách hàng mở tài khoản và sử dụng phầm mềm quản lý bán hàng SAPO, đồng thời phía SAPO tặng thêm 6 tháng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Những ưu đãi này nhằm giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, khuyến khích bước vào hành trình chuyển đổi số.

Với mạng lưới 260 chi nhánh và kết nối quốc tế rộng khắp, MSB cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các đối tác lớn như SAPO để mang lại giá trị gia tăng vượt trội, khẳng định vai trò là người đồng hành tin cậy của cộng đồng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam.

