Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Quốc hội cho Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ công bố

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã công bố Nghị quyết số 07/2026/QH16 của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Quốc hội về công tác cán bộ, đồng thời tặng hoa cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã có một quá trình công tác ở ngành ngân hàng, Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Hưng Yên, là một Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; có nhiều kinh nghiệm từ ở Trung ương và địa phương. Đồng thời mong rằng với bề dày kinh nghiệm, ông Nghĩa sẽ cùng tập thể Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tập thể Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo thiết chế kiểm toán đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hiện nghiêm Luật Kiểm toán Nhà nước và xây dựng Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2045. Nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước “Đức - Tâm - Tầm - Tài”; tư tưởng chính trị, phẩm chất, năng lực chuyên môn phải vững vàng, phải có đạo đức trong nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, chủ động kiểm toán từ sớm, từ xa, không chỉ dừng lại ở phát hiện sai phạm mà phải nâng cao năng lực dự báo, phân tích, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm toán. Phát huy truyền thống, tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới. Tăng cường công khai minh bạch kết quả kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn ông Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Lễ công bố

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu ông giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đây là vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với 2 mục tiêu 100 năm, đặt ra yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với toàn Đảng, toàn dân, quân ta cũng như toàn ngành Kiểm toán Nhà nước, nhất là việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, mà trọng tâm là đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu mới khó khăn và nặng nề hơn đối với Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, phải tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa với tư duy mới, tầm nhìn mới mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước thực sự là công cụ của Đảng và Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Lễ ký biên bản, bàn giao nhiệm vụ giữa Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới.