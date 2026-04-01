Một ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận cao gấp đôi năm 2025

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với nhiều thông tin đáng chú ý. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Saigonbank dự kiến tổ chức vào ngày 22/4 tới đây.

Tại Đại hội, ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng. Con số này cao gần gấp đôi so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản cuối năm 2026 đạt 36.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với năm trước. Huy động vốn được kỳ vọng đạt 31.000 tỷ đồng, tăng tương ứng 2%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay khách hàng được đặt mục tiêu tăng 8,84% so với cuối năm 2025. Mức tăng này bám sát định hướng điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Ở chiều hoạt động dịch vụ, Saigonbank đặt mục tiêu doanh số thanh toán quốc tế đạt khoảng 300 triệu USD trong năm 2026 .

Về định hướng điều hành, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tài sản, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và các ngành là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Song song, Saigonbank tiếp tục đẩy mạnh xử lý và thu hồi nợ xấu, tăng cường trích lập dự phòng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu nằm trong ngưỡng quy định.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, Saigonbank cũng sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, trên tổng lợi nhuận sau thuế hơn 121,5 tỷ đồng, ngân hàng thực hiện trích lập các quỹ theo quy định với tổng số tiền hơn 24,3 tỷ đồng.

Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là 97,2 tỷ đồng. Đối với khoản lợi nhuận này, ngân hàng trình cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng, bao gồm việc trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng cho người quản lý.

Phương án chia cổ tức cũng như tăng vốn điều lệ không được nhắc đến trong các tờ trình ĐHĐCĐ của ngân hàng.

Ngoài hai vấn đề trên, Saigonbank cũng sẽ trình cổ đông thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền đại hội.