Dự báo lợi nhuận 13 ngân hàng trong quý I/2026: Loạt nhà băng tăng trưởng hai con số, Sacombank có thể giảm mạnh

Trong báo cáo về ngành ngân hàng mới công bố, Chứng khoán MB (MBS) dự báo lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2025.

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng quý I/2026 được kiểm soát chặt, không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm, MBS Research dự báo dư nợ toàn hệ thống đến cuối quý chỉ tăng khoảng 3% so với đầu năm, thấp hơn mức 3,9% của cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được kỳ vọng có mức tăng trưởng tín dụng vượt trội hơn nhờ không bị giới hạn trong quý đầu năm.

Về biên lãi ròng (NIM), mặt bằng chung được dự báo đi ngang so với cùng kỳ, qua đó giúp thu nhập lãi thuần quý I/2026 tăng khoảng 14%. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh có thể ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn so với khối ngân hàng tư nhân.

Ở chiều chi phí, áp lực trích lập dự phòng tiếp tục gia tăng khi MBS Research ước tính chi phí dự phòng toàn ngành tăng khoảng 30,1% so với cùng kỳ. Riêng nhóm ngân hàng tư nhân có mức tăng mạnh hơn, khoảng 47,2%, do chất lượng tài sản suy giảm trong năm 2025 và ảnh hưởng kéo dài từ Nghị định 86/2024.

Báo cáo của MBS Research cũng đã đưa ra dự báo chi tiết về tăng trưởng lợi nhuận của loạt ngân hàng trong quý I và cả năm 2026. Theo đó, bức tranh toàn ngành ghi nhận sự phân hóa rõ nét, với một số ngân hàng duy trì đà tăng trưởng cao, trong khi một số khác chịu áp lực từ biên lãi ròng (NIM) và chi phí dự phòng.

VPBank, VIB, HDBank nằm trong nhóm tăng trưởng cao

MBS dự báo VPBank có thể ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt 6.388 tỷ đồng, tăng mạnh 62,3% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 20% kế hoạch năm. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này trong quý đầu năm ước đạt khoảng 7,5%, cao hơn mức chung của toàn ngành trong bối cảnh tín dụng hệ thống bị hạn chế. Tuy nhiên, NIM cả năm được kỳ vọng thấp hơn so với năm trước do áp lực lãi suất huy động tăng. Thu nhập lãi thuần quý I dự kiến tăng khoảng 34% so với cùng kỳ, trong khi chi phí trích lập dự phòng khoảng 7.300 tỷ đồng, tăng hơn 10%.

HDBank được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2026 khoảng 5.599 tỷ đồng, tăng 28,5%. Tín dụng cả năm 2026 ước tăng khoảng 30%, trong đó nhóm khách hàng doanh nghiệp và SME tiếp tục là động lực chính. NIM dự kiến tăng khoảng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng được dự báo tăng gấp đôi do nền thấp của năm trước.

VIB cũng được dự báo duy trì đà tăng trưởng tích cực, với lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt khoảng 2.461 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Tín dụng cả năm 2026 dự kiến tăng 15-16%, trong đó tín dụng doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt, trong khi mảng bán lẻ được kiểm soát chặt hơn. NIM được kỳ vọng duy trì quanh mức 3,1% nhờ các khoản vay mua nhà hết thời gian ưu đãi và mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân cải thiện. Chi phí vốn được hỗ trợ bởi nguồn vốn từ thị trường liên ngân hàng và các khoản vay offshore, giúp ngân hàng giảm chi phí huy động. Chất lượng tài sản cải thiện cũng giúp chi phí dự phòng giảm khoảng 56,2% so với cùng kỳ.

BIDV, Vietcombank, Techcombank duy trì tăng trưởng ổn định

BIDV được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt khoảng 7.574 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng quý I ước đạt khoảng 1,8%, thấp hơn cùng kỳ do hạn mức tín dụng bị kiểm soát. NIM được kỳ vọng cải thiện nhờ lãi suất cho vay tăng trong khi chi phí vốn duy trì ở mức thấp. Thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng khoảng 9%, trong khi chi phí dự phòng khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng.

Eximbank được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2026 khoảng 792 tỷ đồng, tăng 20,4%. Tín dụng tăng chậm trong quý đầu năm nhưng dự kiến cải thiện dần trong năm. NIM tăng khoảng 36 điểm cơ bản, trong khi chi phí dự phòng vẫn ở mức cao do ảnh hưởng từ nợ xấu.

OCB được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt khoảng 851 tỷ đồng, tăng 19,5%. Tín dụng quý I tăng khoảng 3,9%, trong khi NIM giảm nhẹ xuống 3,2% do chi phí vốn tăng nhanh hơn lãi suất cho vay. Chi phí dự phòng tăng do chất lượng tài sản chưa phục hồi.

Vietcombank được kỳ vọng đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2026 khoảng 10.007 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng quý I đạt khoảng 1,6%, chủ yếu đến từ cho vay doanh nghiệp. NIM được dự báo cải thiện nhờ mặt bằng lãi suất cho vay tăng trở lại và lợi thế chi phí vốn thấp. Thu nhập lãi thuần tăng khoảng 20%, trong khi chi phí dự phòng đạt khoảng 886 tỷ đồng, tăng hơn 14%.

ACB được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2026 khoảng 4.324 tỷ đồng, tăng 17,6%. Tín dụng quý I dự kiến tăng trên 3%, với NIM cải thiện lên khoảng 3%. Chi phí dự phòng tăng khoảng 50% so với nền thấp năm trước nhưng giảm so với quý trước.

LPBank được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế quý I/2026 khoảng 2.937 tỷ đồng, tăng 15,9%. Tín dụng quý I tăng khoảng 3,5%, trong khi NIM duy trì quanh 3,4%. Chi phí dự phòng được dự báo đi ngang do chất lượng tài sản chưa cải thiện đáng kể.

Techcombank được dự báo ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý I/2026 đạt 6.794 tỷ đồng, tăng 13%. Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 3,3%, thấp hơn cùng kỳ do kiểm soát tín dụng bất động sản. NIM dự kiến duy trì quanh mức 3,8%, trong khi thu nhập ngoài lãi tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động thu phí và kinh doanh trái phiếu. Chi phí dự phòng duy trì ổn định.





Đáng chú ý, Sacombank là ngân hàng hiếm hoi được dự báo ghi nhận lợi nhuận suy giảm trong quý I/2026. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.995 tỷ đồng, giảm 31,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do NIM suy giảm và không còn ghi nhận các khoản thu nhập bất thường từ xử lý nợ xấu như năm trước, đặc biệt là khoản thu từ KCN Phong Phú. Đồng thời, chi phí trích lập dự phòng tăng cao hơn do nền thấp của năm trước.



