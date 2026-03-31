Cựu Tổng giám đốc SJC xin giảm nhẹ hình phạt

Hôm nay (31/3), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

Bị cáo Lê Thúy Hằng.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm ngày 30/9/2025 của TAND TPHCM có kháng cáo của các bị cáo. Cụ thể: bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại phần nội dung mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên, buộc bà Hằng phải nộp lại hơn 10.800 lượng vàng để sung công quỹ.

Chung vụ án, các bị cáo đồng phạm của bà Lê Thúy Hằng cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vì vắng mặt một số người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. HĐXX cũng ấn định ngày 28/4 sẽ mở lại phiên tòa.

Bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng 25 năm tù chung cho 2 tội danh. 15 bị cáo còn lại phạm tội với trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bà Lê Thúy Hằng cũng bị HĐXX sơ thẩm tuyên bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng, 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo Hằng đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án.

Bản án sơ thẩm xác định, bà Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Trong đó thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định.