Sáng 31/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn bật tăng gần 3 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước vừa mở cửa đã bật tăng mạnh so với chốt phiên trước đó, đồng loạt vượt mốc 176 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại các thương hiệu lớn, vàng miếng SJC hiện được niêm yết ở mức 173 – 176 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tương tự, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng điều chỉnh tăng 2,2 triệu đồng/lượng, lên mức 173 – 176 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá vàng miếng lên 173 – 176 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 173,5 – 176 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng tăng mạnh theo xu hướng chung. SJC nâng giá vàng nhẫn lên 172,8 – 175,8 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI và Phú Quý đồng loạt niêm yết vàng nhẫn ở mức 173 – 176 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,2 – 2,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước, tùy thương hiệu.

Giá vàng tại BTMH lúc 9h00

----------------------------

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 31/3, giá vàng tại các thương hiệu lớn nhìn chung chưa có sự điều chỉnh so với kết phiên hôm trước.

SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải hiện neo giá vàng SJC tại ngưỡng 170,8 – 173,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn nhẹ ở 170,7 – 173,8 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng vẫn có giá mua vào cao hơn, ở mức 171,3 triệu đồng/lượng, bán ra 173,8 triệu đồng/lượng. Trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng miếng có dấu hiệu phục hồi khi ghi nhận mức tăng từ 0,5 - 1 triệu đồng/lượng.



Tương tự, giá vàng nhẫn hôm qua cũng bật tăng, qua đó nới rộng đà phục hồi sau nhịp giảm sâu đầu phiên. Cụ thể, SJC đã tăng khoảng 800.000 đồng/lượng lên 170,6 – 173,6 triệu đồng/lượng, DOJI tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/lượng lên 170,8 – 173,8 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu tăng khoảng 500.000 đồng/lượng lên 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý nhích nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng, lên 169,9 – 172,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp trong ngày thứ Hai khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, dù kim loại quý này vẫn hướng tới một tháng giảm giá do xung đột Trung Đông làm dấy lên kỳ vọng lạm phát và lãi suất toàn cầu cao hơn.

Hiện, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 vào đầu tuần trước.

"Cuộc chiến vẫn đang diễn ra căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, điều này đang đẩy giá vàng đi lên nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn... Trọng tâm thị trường trong ngắn hạn sẽ là cuộc chiến, giá dầu thô, lợi suất trái phiếu và chỉ số USD," Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

Tổng thống Donald Trump cho biết các cơ sở năng lượng và giếng dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở eo biển Hormuz, sau khi Tehran mô tả các đề xuất hòa bình của Mỹ là phi thực tế và phóng hàng loạt tên lửa vào Israel.

Giá vàng đã giảm hơn 14% trong tháng 3, đưa kim loại quý này đối mặt với tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008, khi giá năng lượng tăng vọt làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc thị trường phải đánh giá lại kỳ vọng về lãi suất.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, nhưng không mang lại lợi suất, khiến nó kém hấp dẫn hơn khi lãi suất ở mức cao.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể "chờ và quan sát" tác động của cuộc chiến Iran đối với nền kinh tế và lạm phát. Fed đã giữ nguyên lãi suất điều hành qua đêm trong khoảng 3,50%–3,75% vào đầu tháng này.

Một loạt dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm số liệu việc làm, doanh số bán lẻ, báo cáo việc làm ADP và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, cho rằng vùng 4.700–4.750 USD/ounce sẽ là phép thử cho bất kỳ đợt phục hồi ngắn hạn nào của vàng.

"Nếu vàng không thể vượt qua vùng này, đà hồi phục có thể sớm suy yếu giống như những lần trước," ông nói.