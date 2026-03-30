Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn sáng 30/3

Linh San | 30-03-2026 - 06:40 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch tại ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Cập nhật đầu giờ sáng ngày 30/3, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý chưa có sự điều chỉnh so với cuối tuần, phổ biến ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức cao hơn, lên 170,8 triệu đồng/lượng, chiều bán ra giữ ở 172,8 triệu đồng/lượng.

Mặt bằng giá vàng nhẫn nhìn chung không có biến động, các doanh nghiệp lớn vẫn niêm yết quanh 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần qua trải qua nhiều biến động mạnh khi giảm sâu đầu tuần xuống gần 4.130 USD/ounce rồi nhanh chóng phục hồi, củng cố nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong những ngày tiếp theo, trước khi quay lại sát mốc 4.500 USD/ounce vào cuối tuần.

Hiện tại, giá vàng giao ngay đang quanh mức 4.493 USD/ounce, tăng nhẹ so với tuần trước.

Nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực, cho rằng đợt điều chỉnh vừa qua chỉ mang tính ngắn hạn và vàng vẫn trong xu hướng tăng.

Theo Kitco News, James Stanley (Forex.com) nhận định "chưa có lý do để từ bỏ xu hướng tăng" và coi nhịp điều chỉnh là cơ hội. Rich Checkan (Asset Strategies International) cho rằng thị trường đang cho thấy dấu hiệu "tạo đáy sau nhịp điều chỉnh quá đà". Trong khi đó, Adrian Day kỳ vọng giá sẽ còn dao động nhưng "theo xu hướng tăng", còn Jesse Colombo nhấn mạnh vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng và duy trì xu hướng tăng dài hạn.

Khảo sát tuần này với 16 chuyên gia cho thấy 50% dự báo giá vàng sẽ tăng, 19% dự báo giảm, và 31% cho rằng thị trường đi ngang trong ngắn hạn.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 263 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 53% kỳ vọng giá tăng, 23% dự báo giảm và 24% cho rằng giá sẽ tích lũy.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng diễn biến xung đột Iran, biến động của đồng USD và thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhiều ý kiến vẫn cho rằng mục tiêu dài hạn 5.000 USD/ounce chưa thay đổi, dù thị trường có thể còn biến động mạnh trong thời gian tới.

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 29/3

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Việt Nam không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô để lấy tăng trưởng trong ngắn hạn

Đà tăng lãi suất có khả năng tiếp diễn

20:45 , 29/03/2026
Xuất hiện thủ đoạn lừa mới liên quan vàng miếng SJC, khách hàng hết sức lưu ý

20:42 , 29/03/2026
Khi nào giá vàng tăng mạnh trở lại?

15:16 , 29/03/2026
Biến động nhân sự tại nhiều ngân hàng

14:19 , 29/03/2026

