Khi nào giá vàng tăng mạnh trở lại?

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy một nửa Phố Wall đã quay lại với quan điểm lạc quan, trong khi các nhà đầu tư cá nhân (Main Street) cũng trở lại xu hướng lạc quan nhẹ sau một tuần giao dịch tích cực.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com dự báo giá vàng sẽ tăng. Ông cho biết. "Phản ứng vào cuối tuần khá khích lệ đối với phe mua và với vài giờ còn lại trước khi đóng cửa, vẫn có khả năng hình thành mô hình nến 'hammer' trên biểu đồ tuần. Với bối cảnh vĩ mô hiện tại, tôi chưa thấy lý do gì để từ bỏ quan điểm lạc quan, ngay cả khi nhịp điều chỉnh có biên độ rộng. Tôi vẫn xem đây là cơ hội trong bức tranh lớn hơn."

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International nhận định. "Từ thứ Tư đến nay, chúng ta đang thấy dấu hiệu cho thấy đợt điều chỉnh quá mức đang tạo đáy. Nhà đầu tư đang chờ đợi nhịp bật lại trước khi tiếp tục mua vào. Tôi kỳ vọng họ sẽ xem đây là tín hiệu để hành động như vậy."

Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management thì kỳ vọng sẽ có thêm những biến động qua lại nhưng thiên về xu hướng tăng. Vị chuyên gia do dự khi gọi đây là đáy, nhưng mức đóng cửa hôm thứ Năm ngay trên 4.350 USD có thể chính là điểm đó. Mức này chưa hoàn toàn chạm mục tiêu giảm của tôi, nhưng đã rất gần.

Ông Day bổ sung: "Nếu xung đột với Iran hạ nhiệt, các yếu tố tiền tệ sẽ trở nên nổi bật. Mặc dù các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang cam kết chống lạm phát, nhưng khi dữ liệu kinh tế suy yếu, quyết tâm đó sẽ bị thử thách."

Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report đã xem xét diễn biến của vàng trong mối liên hệ với đồng USD và giá dầu vào thứ Sáu, đồng thời đánh giá các yếu tố kỹ thuật và thời điểm. Colombo cho biết đà tăng mạnh của vàng vào thứ Sáu có thể đến từ nhiều yếu tố, bao gồm việc phá vỡ ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh 4.470 USD, hoạt động điều chỉnh vị thế trước cuối tuần, và rủi ro từ các tuyên bố của ông Donald Trump về cuộc chiến Iran sau khi thị trường đóng cửa.

"Tôi cho rằng đợt bán tháo này là quá đà. Đó chỉ là phản ứng tức thời trước cuộc chiến Iran., Colombo cũng cho biết việc vàng và bạc có những đợt điều chỉnh mạnh tại một số thời điểm là điều không bất ngờ. "Đó là điều thường xảy ra trong các thị trường giá lên dài hạn. Không có gì tăng mãi theo đường thẳng hoàn hảo."

Jesse Colombo cho biết kim loại quý vẫn đang bị tác động mạnh bởi các tin tức liên quan đến Iran và các bài đăng trên nền tảng Truth Social của ông Donald Trump, khiến việc xác định xu hướng trở nên rất khó khăn.

"Ban đầu thị trường kỳ vọng sẽ có một lệnh ngừng bắn, sau đó lại xuất hiện nghi ngờ về điều đó," ông nói. "Nhưng tôi tin rằng khả năng cao là sẽ có một sự xoa dịu hoặc giảm dần căng thẳng trong vấn đề Iran. Và nếu điều đó xảy ra, giá dầu sẽ giảm, đồng USD sẽ giảm, và điều đó sẽ có lợi cho kim loại quý."

Colombo cho biết ông khá bất ngờ khi thấy tâm lý tiêu cực đối với kim loại quý đang gia tăng mạnh.

"Nhiều người tin rằng đỉnh đã được thiết lập vào cuối tháng 1 và từ đây chỉ còn đi xuống," ông nói. "Tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi tin rằng chúng ta vẫn còn ít nhất 7–8 năm nữa trong chu kỳ thị trường giá lên dài hạn này. Chúng ta mới chỉ đi được khoảng hai năm mà nhiều người đã bỏ cuộc. Đó chính là điều thường thấy ở giai đoạn đầu của một thị trường bò dài hạn."

Tuần tới tại Mỹ sẽ có ít hơn một phiên giao dịch do kỳ nghỉ Good Friday, nhưng các cơ quan chính phủ vẫn hoạt động bình thường và báo cáo việc làm tháng 3 sẽ được công bố đúng lịch. Các điểm đáng chú ý khác gồm: phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell tại Harvard vào thứ Hai; báo cáo số lượng việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin tiêu dùng vào thứ Ba; dữ liệu việc làm ADP, doanh số bán lẻ và chỉ số PMI sản xuất ISM công bố vào thứ Tư; cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào sáng thứ Năm.

