Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tích sản hay tích rủi ro?

Theo Luật sư Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Luật Chân Thiện Mỹ | 29-03-2026 - 09:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Tích sản hay tích rủi ro?

Cho rằng thủ tục đăng ký mua vàng miếng tại điểm bán bình ổn mất thời gian, ông T.V.K (ngụ TP HCM) lên mạng xã hội tìm mối giao dịch chui.

Chốt đơn 5 lượng vàng với giá chênh lệch cao hơn hàng chục triệu đồng, ông K. đắc ý rỉ tai bạn bè, tự vỗ ngực cho rằng bản thân nhạy bén, lách luật thành công để gom tài sản. Trong suy nghĩ của những người như ông K., tiền trong ví mình thì mua bán ở đâu là quyền cá nhân, miễn "thuận mua vừa bán". Họ xem nhẹ các quy định quản lý, coi việc xé rào vung tiền gom hàng ngầm như một chiến tích đáng tự hào.

Thế nhưng, chính sự "khôn vặt" ấy lại là mầm mống đẩy họ đến bờ vực trắng tay. Lằn ranh giữa nhu cầu bảo vệ tài sản chính đáng và hành vi vi phạm pháp luật ngoại hối nhiều khi chỉ cách nhau đúng một cú chuyển khoản vội vã.

Pháp luật quy định rõ ràng, mua bán vàng miếng chỉ được phép diễn ra tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp do cơ quan chức năng cấp phép. Việc cố tình giao dịch tại cơ sở không phép hoặc trao tay giữa các cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Khi lao vào thị trường ngầm, người mua tự tước bỏ chiếc áo giáp bảo vệ từ Nhà nước. Nếu rủi ro nhận về vàng giả, vàng nhái thương hiệu hoặc thiếu tuổi, họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sẽ chẳng có cơ quan nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho một giao dịch phi pháp, không hóa đơn, không chứng từ. Khối tài sản tích cóp cả đời bỗng chốc hóa thành mớ kim loại vô giá trị.

Đáng sợ hơn, hệ lụy pháp lý không dừng lại ở việc mất tiền oan. Dưới lăng kính pháp luật, số vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc đối mặt với nguy cơ kiểm tra, lập biên bản tịch thu sung công quỹ. Đồng thời, cả người bán lẫn người mua tham gia giao dịch chui đều phải chịu những quyết định xử phạt hành chính nghiêm khắc. Sự khôn lỏi lách luật rốt cuộc lại tự giăng bẫy vắt kiệt kinh tế của chính mình.

Sâu xa hơn, sự nôn nóng gom hàng bằng mọi giá đang trực tiếp bơm máu cho thị trường chợ đen. Nguồn cầu khổng lồ trở thành mảnh đất dung dưỡng các đường dây buôn lậu qua biên giới. Các nhóm tội phạm lợi dụng kẽ hở này tuồn hàng lậu vào nội địa nhằm trục lợi bất chính, gây lũng đoạn an ninh tiền tệ, làm chảy máu ngoại tệ và phá vỡ nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô. Người dân tưởng chừng chỉ đang mua vàng phòng thân, song thực chất đang gián tiếp tiếp tay cho tội phạm.

Không thể lấy cớ thủ tục hành chính để bao biện cho sự bất chấp kỷ cương. Tích trữ tài sản là mưu cầu thiết thực, song mọi hành vi phải đặt dưới sự thượng tôn pháp luật. Lằn ranh an toàn không nằm ở việc gom được bao nhiêu vàng, mà ở sự tỉnh táo nhận diện cạm bẫy. Đừng để thói khôn lỏi nhất thời rước họa tán gia bại sản.

Theo Luật sư Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Luật Chân Thiện Mỹ

Người lao động

Từ Khóa:
tích sản, vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Việt Nam không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô để lấy tăng trưởng trong ngắn hạn

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Việt Nam không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô để lấy tăng trưởng trong ngắn hạn Nổi bật

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 28/3

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn hôm nay ngày 28/3 Nổi bật

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 29/3

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 29/3

08:38 , 29/03/2026
Tác động từ xung đột Trung Đông, chi phí lãi vay tăng cũng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

Tác động từ xung đột Trung Đông, chi phí lãi vay tăng cũng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

20:28 , 28/03/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính khen cơ quan triệt phá đường dây tiền ảo ONUS

Thủ tướng Phạm Minh Chính khen cơ quan triệt phá đường dây tiền ảo ONUS

20:26 , 28/03/2026
Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng

Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới gần 30 triệu đồng/lượng

15:32 , 28/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên