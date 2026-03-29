Một ngân hàng dự kiến tăng vốn lên gần 10.000 tỷ, tiếp tục chuyển sàn lên HOSE

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank – BVB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào Thứ Năm, ngày 16/04/2026 tại Khách sạn Nikko Sài Gòn, TP. HCM.

Năm 2025, BVBank ghi nhận sự tăng trưởng ổn định và hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, Tổng tài sản đạt 133.048 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2024 và vượt 9% kế hoạch đề ra. Huy động vốn từ khách hàng đạt 98.107 tỷ đồng, tăng trưởng 31%.

Dư nợ cấp tín dụng cuối năm 2025 đạt 78.240 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024, đạt 95% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức 2,13% (thấp hơn mục tiêu dưới 3%).

Năm 2026, BVBank dự kiến tổng tài sản đạt 155.000 tỷ đồng (tăng 16%). Huy động khách hàng mục tiêu 111.686 tỷ đồng (tăng 14%). Dư nợ cấp tín dụng dự kiến 92.552 tỷ đồng (tăng 18%, tùy thuộc vào hạn mức của Ngân hàng Nhà nước). Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 700 tỷ đồng (tăng 34%). Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì dưới 3%.

Ngoài ra, BVBank dự kiến phát triển thêm 10 chi nhánh/phòng giao dịch, nâng tổng số lên 136 đơn vị.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/12/2025.

Cụ thể, vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng là 6.408,2 tỷ đồng, dự kiến sẽ tăng thêm 3.504,1 tỷ đồng lên 9.912,3 tỷ đồng.

BVBank sẽ thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng thêm 3.204,1 tỷ đồng (tương đương 320,41 triệu cổ phần) theo tỷ lệ 2:1.

Ngoài ra, BVBank dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tăng vốn thêm 300 tỷ đồng (tương đương 30 triệu cổ phần). Giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp.

BVBank cũng tiếp tục kế hoạch chuyển sàn đang dang dở các năm trước. Mặc dù nội dung này đã được thông qua tại các kỳ ĐHĐCĐ trước đó nhưng chưa thực hiện được do bối cảnh thị trường không thuận lợi, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển sàn trong năm 2026.

Theo đó, BVBank sẽ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên hệ thống UPCoM và thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu BVB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc chuyển sàn diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được nâng hạng và tình hình kinh doanh của BVBank được dự báo cải thiện mạnh mẽ, giúp tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao giá trị cho cổ đông.

HĐQT đề xuất ĐĐCĐ giao HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan, bao gồm: lựa chọn thời điểm thực hiện thủ tục, quyết định giá niêm yết ban đầu, lựa chọn đơn vị tư vấn và phê duyệt các hồ sơ pháp lý cần thiết.



