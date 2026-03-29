Biến động nhân sự tại nhiều ngân hàng

Theo Ngọc Mai | 29-03-2026 - 14:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Những thông tin công bố trước thềm đại hội đồng cổ đông của nhiều ngân hàng năm nay cho thấy sẽ có nhiều biến động nhân sự cấp cao, phản ánh quá trình điều chỉnh chiến lược và tái cấu trúc quản trị đang được đẩy nhanh.

Bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Trước thềm đ ại hội đồng cổ đông vào ngày 22/4 tới, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức phó tổng giám đốc, phụ trách mảng quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ.

Ban Tổng Giám đốc Sacombank hiện có 12 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức tổng giám đốc. Trước đó, ngân hàng này cũng công bố quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Kiều Anh, kiêm nhiệm vai trò là người quản trị công ty và công bố thông tin.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng công bố thông tin bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp (CMB) và phòng Quản lý chuyển đổi. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngân hàng này sẽ diễn ra vào ngày 15/4/2026 tại TP HCM.

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 18/4/2026 tại Hà Nội. Ngân hàng dự kiến bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2024-2029.

TPBank cũng sẽ đưa ra trình cổ đông tại đại hội năm 2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiều lãnh đạo xin từ nhiệm

Theo công bố của Eximbank, ngày 12/2/2026, ngân hàng đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Phạm Tuấn Anh và ông Hoàng Thế Hưng (thành viên độc lập HĐQT), với lý do cá nhân. Cùng thời điểm, 4 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu cũng nộp đơn xin rời nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân.

Sau các thay đổi trên, HĐQT Eximbank hiện còn lại Chủ tịch HĐQT là bà Phạm Thị Huyền Trang, người được bầu giữ chức vụ từ tháng 12/2025 thay cho ông Nguyễn Cảnh Anh. Theo kế hoạch, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) sẽ gồm 7 thành viên, đồng nghĩa ngân hàng dự kiến bầu mới tới 6 vị trí tại kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới, cùng 4 thành viên Ban kiểm soát.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông của Eximbank diễn ra vào ngày 28/4 tới đây. Eximbank là ngân hàng ghi nhận nhiều thay đổi về nhân sự cấp cao thời gian gần đây, nhất là khi ngân hàng đang cần cơ cấu chiến lược kinh doanh, cải thiện chất lượng tài sản trong các giai đoạn tiếp theo.

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn trơn sáng nay ngày 29/3

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Việt Nam không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô để lấy tăng trưởng trong ngắn hạn

Giá vàng hôm nay 29-3: Đồng loạt dự báo tăng

14:00 , 29/03/2026
Một ngân hàng dự kiến tăng vốn lên gần 10.000 tỷ, tiếp tục chuyển sàn lên HOSE

09:40 , 29/03/2026
Tích sản hay tích rủi ro?

09:03 , 29/03/2026
Khoản vay không tài sản đảm bảo biến thành nợ xấu: Khách xin trừ vào gốc trước rồi mới đến lãi, kết quả thế nào?

08:54 , 29/03/2026

