Khoản vay không tài sản đảm bảo biến thành nợ xấu: Khách xin trừ vào gốc trước rồi mới đến lãi, kết quả thế nào?
Trong thực tế, mâu thuẫn giữa khách hàng và ngân hàng về việc ưu tiên trừ nợ vào tiền gốc hay tiền lãi là tình huống diễn ra khá phổ biến trong các vụ tranh chấp tín dụng. Nhiều người vay mong muốn rằng số tiền mình đóng vào sẽ được khấu trừ trực tiếp vào nợ gốc để giảm bớt tiền lãi phát sinh trong các kỳ tiếp theo.
Mới đây, vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP V và bà Lê Thị Thanh T1 đã được Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm vào tháng 3 năm 2026
Vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP V và bà Lê Thị Thanh T1 bắt đầu từ chuỗi các khoản vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm được ký kết liên tục trong vòng 3 năm
Cụ thể, vào ngày 13/11/2020, bà T1 vay 50 triệu đồng với lãi suất 21%/năm
Bà T1 sau đó liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán vào các thời điểm tháng 4/2023 và tháng 4/2024 do không trả nợ định kỳ hàng tháng
Dù đã hòa giải, nhưng ngay sau đó bà T1 đã thay đổi ý kiến và nộp đơn kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện hoàn cảnh khó khăn của bà, đồng thời không đồng ý với cách tính nợ gốc mà tòa đã xác định
Bà T1 lập luận rằng mình đã trả cho ngân hàng tổng cộng 74 triệu đồng và yêu cầu phải trừ toàn bộ số tiền này vào nợ gốc để giảm mức gốc xuống còn 67 triệu đồng
Hội đồng xét xử phúc thẩm sau khi xem xét đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của bị đơn. Tòa nhận định rằng trong tín dụng, số tiền khách hàng thanh toán sẽ được ưu tiên trừ vào tiền lãi trước, sau đó mới đến nợ gốc theo đúng thỏa thuận và thông lệ
Việc bà T1 yêu cầu trừ hết vào gốc là không có căn cứ
