Thu Thuỷ | 29-03-2026 - 08:54 AM | Smart Money

Khoản vay không tài sản đảm bảo biến thành nợ xấu: Khách xin trừ vào gốc trước rồi mới đến lãi, kết quả thế nào?

Trong thực tế, mâu thuẫn giữa khách hàng và ngân hàng về việc ưu tiên trừ nợ vào tiền gốc hay tiền lãi là tình huống diễn ra khá phổ biến trong các vụ tranh chấp tín dụng. Nhiều người vay mong muốn rằng số tiền mình đóng vào sẽ được khấu trừ trực tiếp vào nợ gốc để giảm bớt tiền lãi phát sinh trong các kỳ tiếp theo.

Mới đây, vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP V và bà Lê Thị Thanh T1 đã được Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử phúc thẩm vào tháng 3 năm 2026 .

Vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP V và bà Lê Thị Thanh T1 bắt đầu từ chuỗi các khoản vay tiêu dùng không có tài sản bảo đảm được ký kết liên tục trong vòng 3 năm.

Cụ thể, vào ngày 13/11/2020, bà T1 vay 50 triệu đồng với lãi suất 21%/năm. Tiếp đó, ngày 18/01/2021, bà ký thêm hợp đồng vay 48 triệu đồng cũng với lãi suất 21%/năm và lãi suất đièu chỉnh bằng lãi suất tham chiếu (+) 16%/năm. Đến ngày 02/12/2021, một khoản vay khác trị giá 13 triệu đồng được thiết lập với lãi suất 22,5%/năm. Khoản vay cuối cùng trị giá 30 triệu đồng được ký vào ngày 06/02/2023 với lãi suất 21%/năm. Tổng cộng số tiền gốc mà bà T1 đã nhận từ ngân hàng là 141 triệu đồng với mục đích chi tiêu cá nhân.

Bà T1 sau đó liên tục vi phạm nghĩa vụ thanh toán vào các thời điểm tháng 4/2023 và tháng 4/2024 do không trả nợ định kỳ hàng tháng. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 12/09/2025, bà T1 ban đầu đã thống nhất với ngân hàng về các khoản nợ gốc, nợ lãi và đồng ý thanh toán tổng số tiền tạm tính là hơn 187 triệu đồng. Tòa án sơ thẩm khi đó đã tuyên buộc bà phải trả tổng cộng 193,4 đồng, bao gồm 106,8 triệu đồng nợ gốc và 86,6 triệu đồng nợ lãi.

Dù đã hòa giải, nhưng ngay sau đó bà T1 đã thay đổi ý kiến và nộp đơn kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện hoàn cảnh khó khăn của bà, đồng thời không đồng ý với cách tính nợ gốc mà tòa đã xác định.

Bà T1 lập luận rằng mình đã trả cho ngân hàng tổng cộng 74 triệu đồng và yêu cầu phải trừ toàn bộ số tiền này vào nợ gốc để giảm mức gốc xuống còn 67 triệu đồng. Bà cũng tha thiết xin được miễn toàn bộ tiền lãi phát sinh, xin trả dần số nợ còn lại và giảm thêm án phí vì lý do kinh tế khó khăn, bệnh tật. Ngược lại, phía ngân hàng và Viện kiểm sát khẳng định các khoản vay là hợp pháp, lãi suất đúng quy định và việc bà T1 vi phạm nghĩa vụ trả nợ là rõ ràng, do đó không có cơ sở để chấp nhận các yêu cầu giảm nhẹ ngoài hợp đồng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm sau khi xem xét đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của bị đơn. Tòa nhận định rằng trong tín dụng, số tiền khách hàng thanh toán sẽ được ưu tiên trừ vào tiền lãi trước, sau đó mới đến nợ gốc theo đúng thỏa thuận và thông lệ.

Việc bà T1 yêu cầu trừ hết vào gốc là không có căn cứ. Đồng thời, hoàn cảnh khó khăn hay bệnh tật không phải là lý do pháp lý để Tòa án buộc ngân hàng phải miễn lãi hay cho phép trả dần nếu ngân hàng không đồng ý. Kết quả cuối cùng, Tòa tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc bà Lê Thị Thanh T1 phải trả dứt điểm hơn 193 triệu đồng và chịu thêm án phí phúc thẩm.

Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

