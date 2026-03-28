Tài khoản ngân hàng bị trừ 150 triệu chỉ sau một cuộc điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo khẩn

Linh San | 28-03-2026 - 20:18 PM | Smart Money

Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các thủ đoạn chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an xã Đông Anh, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gọi điện thông báo làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất.

Theo đó, vào ngày 24/3/2026, ông N nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính online. Đối tượng hướng dẫn ông làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất và phải đóng phí 10.000 đồng. Sau đó ông nhờ người nhà thực hiện kết nối tài khoản ngân hàng để nộp tiền theo hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi liên kết tài khoản ngân hàng thì gia đình ông phát hiện bị rút mất gần 150 triệu đồng. Phát hiện bị lừa đảo, ông N đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội

Linh San

An ninh tiền tệ

BIDV phát thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

Người phụ nữ bỗng chốc vay nợ 15 triệu đồng sau khi chuyển 150 nghìn đồng cho shipper

BIDV phát thông báo quan trọng, người dùng cần cập nhật trước 31/5/2026

13:40 , 28/03/2026
Đường dây tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư như thế nào?

11:46 , 28/03/2026
Thẻ ATM hết hạn phải làm gì để không gián đoạn giao dịch?

11:42 , 28/03/2026
Chê gửi tiết kiệm, dồn tiền mua vàng lúc gần 190 triệu/lượng: "Tôi ôm 3 cây vàng rồi thấp thỏm từng ngày"

08:09 , 28/03/2026

