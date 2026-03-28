Theo Dùng tiền thông thái | 28-03-2026 - 11:42 AM | Smart Money

Thẻ ATM hết hạn phải làm gì để không gián đoạn giao dịch?

“Thẻ ATM hết hạn có dùng được không? Làm sao để biết thẻ sắp hết hạn và cần xử lý như thế nào?". Đây là thắc mắc khá phổ biến của nhiều người khi sử dụng thẻ ngân hàng. Trên thực tế, mỗi thẻ ATM đều có thời hạn sử dụng nhất định, và nếu không chủ động kiểm tra, việc thẻ bị khóa có thể gây gián đoạn trong các giao dịch hàng ngày.

Thẻ ATM không có thời hạn sử dụng vĩnh viễn. Thông thường, mỗi thẻ sẽ có thời hạn từ vài năm tùy theo quy định của từng ngân hàng. Khi hết hạn, thẻ sẽ tự động bị khóa và không thể thực hiện các giao dịch như rút tiền, chuyển khoản hay thanh toán.

Trong nhiều trường hợp, ngân hàng sẽ chủ động gửi thông báo trước khi thẻ hết hạn để khách hàng kịp thời gia hạn hoặc đổi thẻ. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên chủ động kiểm tra để tránh bị gián đoạn. Cách đơn giản nhất là xem trực tiếp thông tin in trên thẻ, nơi thường hiển thị thời gian hiệu lực. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra thông qua ứng dụng ngân hàng số hoặc Internet Banking, nơi các thông tin về thẻ được cập nhật đầy đủ. Nếu thẻ đã hết hạn, khi đưa vào cây ATM, hệ thống thường sẽ không cho phép giao dịch và có thông báo tương ứng.

Khi xác định thẻ đã hết hạn, cách xử lý phổ biến nhất là đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để yêu cầu gia hạn hoặc cấp lại thẻ mới. Dù thẻ không còn sử dụng được, tài khoản ngân hàng của bạn vẫn hoạt động bình thường, vì vậy việc làm lại thẻ là cần thiết để tiếp tục giao dịch thuận tiện. Người dùng chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ, điền thông tin theo hướng dẫn và chờ ngân hàng cấp lại thẻ trong thời gian quy định.

Một lưu ý quan trọng là nếu không còn nhu cầu sử dụng thẻ, bạn nên chủ động thông báo hủy thẻ với ngân hàng. Điều này giúp tránh phát sinh các khoản phí duy trì hoặc phí thường niên không cần thiết.

Việc theo dõi thời hạn sử dụng của thẻ và chủ động gia hạn đúng lúc sẽ giúp bạn duy trì các giao dịch tài chính một cách liên tục, tránh những bất tiện không đáng có trong quá trình sử dụng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
BIDV phát thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng

BIDV phát thông báo quan trọng đến toàn bộ khách hàng Nổi bật

Người phụ nữ bỗng chốc vay nợ 15 triệu đồng sau khi chuyển 150 nghìn đồng cho shipper

Người phụ nữ bỗng chốc vay nợ 15 triệu đồng sau khi chuyển 150 nghìn đồng cho shipper Nổi bật

Chê gửi tiết kiệm, dồn tiền mua vàng lúc gần 190 triệu/lượng: “Tôi ôm 3 cây vàng rồi thấp thỏm từng ngày”

Chê gửi tiết kiệm, dồn tiền mua vàng lúc gần 190 triệu/lượng: “Tôi ôm 3 cây vàng rồi thấp thỏm từng ngày”

08:09 , 28/03/2026
Giá bạc hôm nay 27-3: Người mua "bạc giấy" 120 triệu đồng/kg, lúc nhận chỉ còn 73 triệu đồng

Giá bạc hôm nay 27-3: Người mua "bạc giấy" 120 triệu đồng/kg, lúc nhận chỉ còn 73 triệu đồng

14:32 , 27/03/2026
Sau khi chuyển khoản 60 triệu đồng cho chồng, người phụ nữ phải đến công an trình báo, nhờ thu hồi toàn bộ tiền

Sau khi chuyển khoản 60 triệu đồng cho chồng, người phụ nữ phải đến công an trình báo, nhờ thu hồi toàn bộ tiền

10:49 , 27/03/2026
"Giả vờ" hủy thẻ tín dụng của ngân hàng

"Giả vờ" hủy thẻ tín dụng của ngân hàng

10:47 , 27/03/2026

