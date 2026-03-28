Thẻ ATM hết hạn phải làm gì để không gián đoạn giao dịch?

Thẻ ATM không có thời hạn sử dụng vĩnh viễn. Thông thường, mỗi thẻ sẽ có thời hạn từ vài năm tùy theo quy định của từng ngân hàng. Khi hết hạn, thẻ sẽ tự động bị khóa và không thể thực hiện các giao dịch như rút tiền, chuyển khoản hay thanh toán.

Trong nhiều trường hợp, ngân hàng sẽ chủ động gửi thông báo trước khi thẻ hết hạn để khách hàng kịp thời gia hạn hoặc đổi thẻ. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên chủ động kiểm tra để tránh bị gián đoạn. Cách đơn giản nhất là xem trực tiếp thông tin in trên thẻ, nơi thường hiển thị thời gian hiệu lực. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra thông qua ứng dụng ngân hàng số hoặc Internet Banking, nơi các thông tin về thẻ được cập nhật đầy đủ. Nếu thẻ đã hết hạn, khi đưa vào cây ATM, hệ thống thường sẽ không cho phép giao dịch và có thông báo tương ứng.

Khi xác định thẻ đã hết hạn, cách xử lý phổ biến nhất là đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để yêu cầu gia hạn hoặc cấp lại thẻ mới. Dù thẻ không còn sử dụng được, tài khoản ngân hàng của bạn vẫn hoạt động bình thường, vì vậy việc làm lại thẻ là cần thiết để tiếp tục giao dịch thuận tiện. Người dùng chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ, điền thông tin theo hướng dẫn và chờ ngân hàng cấp lại thẻ trong thời gian quy định.

Một lưu ý quan trọng là nếu không còn nhu cầu sử dụng thẻ, bạn nên chủ động thông báo hủy thẻ với ngân hàng. Điều này giúp tránh phát sinh các khoản phí duy trì hoặc phí thường niên không cần thiết.

Việc theo dõi thời hạn sử dụng của thẻ và chủ động gia hạn đúng lúc sẽ giúp bạn duy trì các giao dịch tài chính một cách liên tục, tránh những bất tiện không đáng có trong quá trình sử dụng.