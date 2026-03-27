"Giả vờ" hủy thẻ tín dụng của ngân hàng

Chị L. trú tại Hà Nội vốn là một nhân viên văn phòng năng động và có sở thích mua sắm trực tuyến. Cách đây hơn hai năm, chị mở thẻ tín dụng của một ngân hàng với quà tặng kèm là một chiếc vali du lịch cao cấp. Với tâm lý đằng nào cũng hay mua hàng online trên các sàn thương mại điện tử, việc sở hữu một chiếc thẻ tích điểm hoàn tiền cùng phần quà thiết thực đã khiến chị không ngần ngại đăng ký ngay lập tức. Nhân viên tư vấn khi đó cũng nhấn mạnh rằng thẻ của chị sẽ được miễn phí thường niên trong hai năm đầu tiên sử dụng mà không kèm theo điều kiện quá khắt khe.

Hai năm trôi qua nhanh chóng, chiếc thẻ tín dụng đã trở thành vật bất ly thân trong ví của chị L. khi thực hiện các giao dịch từ đóng phí bảo hiểm, mua sắm,... Tuy nhiên, thời gian miễn phí thường niên hai năm đã gần hết, đồng thời mức chi tiêu trong năm qua của chị chưa đạt tới hạn mức tối thiểu để được hệ thống tự động gia hạn miễn phí cho năm thứ ba.

Trong lúc đang phân vân giữa việc chấp nhận mất tiền hay đóng thẻ để chuyển sang ngân hàng khác, chị L. được những người đồng nghiệp dày dạn kinh nghiệm "mách nước" về một mẹo nhỏ trong giới dùng thẻ. Đó chính là chiến thuật "giả vờ" gọi điện lên tổng đài để yêu cầu hủy thẻ với lý do phí thường niên quá cao. Sau khi kiểm tra lịch sử tín dụng sạch và tần suất sử dụng thẻ đều đặn, phía ngân hàng sẽ đưa ra chính sách "níu kéo" bằng cách tiếp tục miễn phí thường niên thêm một năm nữa để khách hàng tiếp tục trải nghiệm dịch vụ.

Thực tế, rất nhiều người dùng thẻ tại Việt Nam thường chỉ quan tâm đến các ưu đãi lúc mở thẻ như tặng quà, hoàn tiền hay giảm giá tại các đối tác liên kết mà quên mất các điều khoản về chi phí duy trì dài hạn. Thông thường, các ngân hàng sẽ đặt ra một mốc chi tiêu nhất định trong năm để khách hàng được tự động miễn phí năm tiếp theo. Nếu người dùng không nắm vững quy tắc này, họ sẽ dễ rơi vào trạng thái bị động khi nhìn thấy số dư tài khoản bị sụt giảm đột ngột vào kỳ sao kê.

Phí thường niên thẻ tín dụng hiện nay không hề nhỏ, và đây chính là lý do khiến nhiều người bắt đầu để ý đến "mẹo" trên. Dòng thẻ phổ thông có thể dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi năm, trong khi các dòng cao cấp hơn như Platinum hay Signature có thể lên đến vài triệu đồng. Nếu người dùng không thực sự tận dụng được các đặc quyền đi kèm, khoản phí này trở thành tiền mất trắng hoàn toàn.

Thẻ tín dụng là một sản phẩm tài chính phát triển mạnh mẽ những năm gần đây bởi đem lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng. Nó không chỉ giúp người dùng quản lý dòng tiền linh hoạt thông qua chính sách chi tiêu trước trả tiền sau mà còn là công cụ giúp xây dựng điểm tín dụng cá nhân. Để tối ưu hóa lợi ích và đặc biệt là tránh rơi vào những tình huống xấu như nợ quá hạn hay lãi suất phát sinh cao, khách hàng cũng cần lưu ý trong quá trình sử dụng.

Trước hết, việc ghi nhớ ngày sao kê và ngày đến hạn thanh toán là "yếu tố sống còn" đối với bất kỳ ai sử dụng thẻ tín dụng. Chỉ cần chậm trễ, khách hàng không chỉ phải chịu mức lãi suất dao động từ 20% đến 40%/năm mà còn bị ghi nhận lịch sử nợ chậm trả. Điều này sẽ gây khó khăn rất lớn nếu sau này khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà hay mua xe tại các tổ chức tín dụng. Do đó, người dùng nên cài đặt chế độ tự động trích nợ từ tài khoản thanh toán để đảm bảo khoản vay luôn được tất toán đúng hạn mà không cần phải ghi nhớ máy móc.

Người dùng cần phân biệt rõ ràng giữa chi tiêu tiêu dùng và rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng được thiết kế tối ưu cho việc thanh toán qua máy POS hoặc giao dịch trực tuyến, nhưng lại là một kênh vay vốn cực kỳ đắt đỏ nếu khách hàng rút tiền mặt tại cây ATM.

Các chủ thẻ cũng cần chủ động theo dõi và lựa chọn đúng nhóm ưu đãi theo từng ngành hàng để tối đa hóa lợi ích khi chi tiêu. Mỗi loại thẻ thường sẽ có thế mạnh riêng như hoàn tiền cho mua sắm online, ăn uống, du lịch hoặc chi tiêu siêu thị, do đó việc sử dụng đúng “điểm mạnh” sẽ giúp gia tăng đáng kể giá trị nhận lại.