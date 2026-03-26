Cảnh báo mạo danh Kho bạc Nhà nước thu thập thông tin

Cụ thể các thủ đoạn như giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước, yêu cầu người dân kê khai hồ sơ liên quan đến đất đai, mã định danh ... Đáng chú ý, trong nội dung các văn bản mạo danh trên còn đề cập việc "liên kết với Kho bạc Nhà nước" gây hiểu nhầm và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Kho bạc Nhà nước khẳng định không có chủ trương yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh không chính thức, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo các hướng dẫn từ nguồn không xác thực.

“Khi thực hiện các thủ tục hành chính với hệ thống Kho bạc Nhà nước, các thủ tục hành chính luôn được công khai, minh bạch và thực hiện theo đúng quy định thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn và Cổng Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước”, Kho bạc Nhà nước khẳng định.

Để phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo, Kho bạc Nhà nước khuyến nghị người dân không cung cấp căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mã xác thực hoặc thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc; không thực hiện kê khai, gửi hồ sơ qua các hệ thống, đường dẫn không chính thống; chủ động liên hệ cơ quan nhà nước tại địa phương khi nhận được thông báo, giấy mời có dấu hiệu bất thường.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng có thầm quyền để xử lý theo quy định.

Kho bạc Nhà nước cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống nhằm bảo vệ quyền lợi và tránh bị lợi dụng trong các hành vi giả mạo cơ quan nhà nước.