Sau khi chuyển khoản 60 triệu đồng cho chồng, người phụ nữ phải đến công an trình báo, nhờ thu hồi toàn bộ tiền

Linh San | 27-03-2026 - 10:49 AM | Smart Money

Sau khi chuyển khoản 60 triệu đồng cho chồng, người phụ nữ phải đến công an trình báo, nhờ thu hồi toàn bộ tiền

Công an đã hỗ trợ người phụ nữ thu hồi toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm.

Ngày 26/3/2026, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ 01 phụ nữ dân tộc Cơ Tu nhận lại số tiền 60 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Người được hỗ trợ là chị H.T.B. (sinh năm 1979, dân tộc Cơ Tu, trú tại xã Khe Tre, thành phố Huế). Trước đó, vào lúc 11 giờ 57 phút ngày 11/12/2025, trong quá trình chuyển 60 triệu đồng cho chồng là anh V. V. Q., chị B. đã sơ suất chuyển nhầm vào tài khoản của một cá nhân khác có tên H.X.Q. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị đã chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp dịch vụ để đề nghị hỗ trợ rà soát. Tuy nhiên, quá trình xử lý kéo dài, chưa mang lại kết quả, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống của gia đình.

Trước tình hình đó, chị H.T.B. đã trình báo đến Công an thành phố Huế. Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương xác minh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, toàn bộ số tiền 60 triệu đồng đã được thu hồi và trao trả lại cho người dân.

Nhận lại được số tiền do chuyển khoản nhầm, chị H.T.B. xúc động, gửi thư cảm ơn đến Công an thành phố Huế. Sự việc trên tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, chủ động, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an thành phố Huế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Linh San

An ninh tiền tệ

