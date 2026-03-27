Người phụ nữ bỗng chốc vay nợ 15 triệu đồng sau khi chuyển 150 nghìn đồng cho shipper

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn xã Đak Sơmei nói riêng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào phụ nữ và người dân mua sắm trực tuyến. Theo đó, các đối tượng giả danh nhân viên bưu điện, shipper, cơ quan Nhà nước gọi điện thông báo có bưu phẩm liên quan hoặc giấy tờ quan trọng để tạo sự tin tưởng, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của chị C.T.B (SN 1987, trú làng Bok Rei, xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên shipper, thông báo có đơn hàng từ sàn thương mại điện tử gửi về. Đối tượng đọc đúng thông tin của kiện hàng nên chị B tin là thật.

Người này yêu cầu chuyển 150.000 đồng tiền phí vận đơn để “tránh trường hợp người nhận không nhận hàng”. Sau khi chuyển tiền, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, thông báo đã gửi nhầm số tài khoản và hướng dẫn nạn nhân liên hệ “chăm sóc khách hàng” để hủy dịch vụ, nếu không sẽ bị trừ phí hàng tháng từ 3,5 - 4 triệu đồng.

Trong trạng thái lo lắng, chị B làm theo và bị dẫn dụ đăng ký khoản vay 15 triệu đồng trên ứng dụng thanh toán điện tử, sau đó chuyển tiền sang tài khoản do đối tượng cung cấp. Chị B đã chuyển đủ số tiền 10 triệu đồng trước khi kịp nhận ra bị lừa. Các đối tượng còn tiếp tục hẹn chị B chuyển số tiền còn lại vào ngày hôm sau để “hoàn tất thủ tục hủy”, nhằm chiếm đoạt thêm tiền.

Công an xã khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn vay tiền, chuyển tiền để “hủy dịch vụ”, “mở khóa”, “xác minh”… Khi nhận cuộc gọi đáng ngờ, cần kiểm tra lại qua kênh chính thức của đơn vị liên quan. Người dân, đặc biệt là phụ nữ sau sinh và gia đình có trẻ nhỏ, cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi liên quan đến giấy tờ, bảo hiểm, bưu phẩm của trẻ em, đây đang là “chiêu bài” mới mà tội phạm lợi dụng để đánh vào tâm lý lo lắng của cha mẹ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



