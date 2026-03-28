Đường dây tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư như thế nào?

Theo Liên Liên, Minh Đức | 28-03-2026 - 11:46 AM | Smart Money

Đường dây này đã huy động được hàng tỷ USD của các nhà đầu tư, thông qua lập sàn giao dịch ONUS. Đã có hàng triệu tài khoản tham gia giao dịch.

Cục An ninh Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục an ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều địa phương trên cả nước vừa triệt phá một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo với quy mô đặc biệt lớn.

Tiền ảo VNDC và sàn giao dịch ONUS được 2 đối tượng cầm đầu là Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến thành lập từ năm 2018. Với hình thức trả lãi suất bằng tiền ảo qua đêm, tạo ra các gói đầu tư, huy động vốn với lãi suất cao, đến nay sàn giao dịch ONUS đã có khoảng 5,5 triệu tài khoản, chiếm khoảng 5% người dân của cả nước tham gia. Nhằm thao túng giá trị các đồng tiền ảo được niêm yết trên sàn ONUS, các đối tượng đã can thiệp tạo lệnh mua bán ảo để khiến các nhà đầu tư thua lỗ.

Với hành vi của các đối tượng, người tham gia sẽ lầm tưởng là do đầu tư bị lỗ thông thường, mà không biết lỗ hay lãi là do các đối tượng lên kế hoạch điều khiển hệ thống bằng kỹ thuật. Nhằm hút tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đã sử dụng các đại lý chân rết truyền thông, phím lệnh, chia sẻ hình ảnh các lệnh báo lãi trong các hội, nhóm để lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Ngoài các tiền ảo mà các đối tượng tự tạo ra, trên sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo của các đối tác khác. Với khối lượng giao dịch trên sàn rất lớn, hàng tỷ USD thông qua tiền ảo cho thấy mức độ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh tiền tệ.

Để vận hành hệ sinh thái ONUS, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước và Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo dưới hình thức là các pháp nhân độc lập nhưng thực tế đều có chung một bộ máy tổ chức nhân sự.

Hiện cơ quan công an đang cho sàn giao dịch dừng hoạt động, đồng thời đề nghị các nạn nhân hãy liên hệ với cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để cung cấp thông tin, xử lý tài sản.

Để triệt phá đường dây này, rất nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương đã dẫn giải 142 người liên quan trong hệ sinh thái Onus, khám xét 9 địa điểm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ để đấu tranh.

Hiện cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến các tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và Rửa tiền.


VTV.vn

