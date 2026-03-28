BIDV phát thông báo quan trọng, người dùng cần cập nhật trước 31/5/2026

Theo Huỳnh Duy | 28-03-2026 - 13:40 PM | Smart Money

BIDV yêu cầu khách hàng kiểm tra, cập nhật thông tin trước hạn 31/5.

Thực hiện quy định của Pháp luật về cập nhật thông tin khách hàng, BIDV vừa thông báo và đề nghị khách hàng cập nhật thông tin trong trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký với BIDV, bao gồm các thông tin sau:

Đối với khách hàng cá nhân:

- Thông tin định danh: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ; số điện thoại liên lạc; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại khác;

BIDV phát đi thông báo yêu cầu khách hàng rà soát, cập nhật thông tin trong trường hợp có thay đổi so với dữ liệu đã đăng ký, nhằm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn thực hiện trước ngày 31/5/2026.

- Chủ sở hữu hưởng lợi;

- Mục đích, bản chất mối quan hệ kinh doanh với BIDV;

- Thông tin về tham gia thỏa thuận pháp lý.

Đối với khách hàng tổ chức:

- Thông tin định danh: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số giấy phép thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; số định danh của tổ chức; số điện thoại liên lạc; số fax, trang thông tin điện tử; lĩnh vực hoạt động, kinh doanh; thông tin về người thành lập, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán;

- Chủ sở hữu hưởng lợi;

- Mục đích, bản chất mối quan hệ kinh doanh với BIDV;

- Thông tin về tham gia thỏa thuận pháp lý.

Trường hợp có thay đổi thông tin nêu trên, khách hàng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch BIDV gần nhất để cập nhật trước ngày 31/05/2026.

Nếu khách hàng chỉ thay đổi thông tin cá nhân như số ID, ngày cấp, nơi cấp, ngày hết hạn, loại ID, khách hàng có thể cập nhật trên ứng dụng BIDV Smartbanking tại mục cài đặt > cài đặt sinh trắc học). Quá thời hạn trên, BIDV chưa nhận được thông báo của khách hàng, ngân hàng sẽ tự động hiểu là không có thông tin thay đổi.

Theo Huỳnh Duy

