Một ngân hàng dự kiến lợi nhuận năm 2026 tăng 169%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã: EIB) mới đây đã thông qua nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Theo kế hoạch, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 310.000 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2025. Huy động vốn dự kiến đạt 232.598 tỷ đồng, tăng 17,8%, trong khi dư nợ tín dụng đạt 228.430 tỷ đồng, tăng 16,5%.

Ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,99%, so với mức 2,69% của năm 2025. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.066 tỷ đồng, tăng 169% so với năm trước.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Quyền Tổng giám đốc và sẽ được triển khai sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Eximbank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/4/2026, với ngày chốt quyền tham dự là 25/3/2026.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, ĐHĐCĐ Eximbank cũng sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 do có nhiều cá nhân đã nộp đơn từ nhiệm.

Cụ thể, vào giữa tháng 2, ngân hàng cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 4/5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 4/5 thành viên Ban Kiểm soát.

Các ông/bà thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030) đã có đơn từ nhiệm gồm: ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng, ông Phạm Tuấn Anh; cùng các ông/bà thành viên Ban Kiểm soát: ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu.