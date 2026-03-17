Vì sao nhiều người mang tiền gửi ngân hàng?

Dòng tiền quay lại ngân hàng

Anh Nguyễn Phúc Khang (40 tuổi, Hà Nội) cho biết, đầu năm nay, gia đình anh quyết định tất toán một phần tiền đầu tư chứng khoán để chuyển sang gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng.

“Thị trường chứng khoán vẫn biến động khó lường, trong khi lãi suất tiết kiệm đang tăng dần. Từ ra Tết, tôi thấy lãi suất tiết kiệm liên tục tăng và có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng. Thậm chí, có ngân hàng liên tục cộng thưởng lãi suất lên tới gần 9%/năm. Tôi thấy gửi tiền ngân hàng thời điểm này lãi suất tốt nhất lại chắc chắn dễ rút khi cần vốn cho việc làm ăn”, anh Khang chia sẻ.

Tương tự, chị Mộng Thị Hoa (phường Đống Đa, Hà Nội) cho hay, khoản tiền 1,2 tỷ đồng tiền chốt lời vàng chị chia làm 2 phần. Chị gửi 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng để hưởng lãi suất cao hơn, phần còn lại gửi không kỳ hạn để giữ thanh khoản chi tiêu.

“Sau khi chốt lời vàng tôi định chuyển sang bất động sản và chứng khoán nhưng 2 kênh đầu tư này hiện cũng đang khó khăn. Thế nên hiện tôi ưu tiên gửi ngân hàng để an toàn và linh hoạt là phù hợp nhất, chị Hoa nói.

Người dân quay trở lại gửi tiết kiệm ngân hàng khi lãi suất tăng (ảnh: Như Ý).

Xu hướng người dân quay trở lại gửi ngân hàng bởi l ãi suất huy động các ngân hàng tăng từ cuối năm 2025 đến nay. Đáng chú ý, các mức lãi suất đặc biệt từ 8-9%/năm đã tái xuất hiện tại MSB, PVcomBank, HDBank, Vikki Bank...

Chẳng hạn, MSB công bố mức lãi suất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng; PVcomBank duy trì mức 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng; NCB mức lãi suất 8,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng...

Theo VNDirect, diễn biến lãi suất trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ giải ngân đầu tư công và các biện pháp điều tiết ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao vào cuối năm 2025, các ngân hàng vẫn chịu áp lực nâng lãi suất huy động nhằm bù đắp chênh lệch thanh khoản.

Tuy vậy, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2026, định hướng điều hành cho thấy cơ quan quản lý đang kiểm soát chặt chẽ dòng vốn, qua đó hạn chế các hoạt động mang tính đầu cơ và góp phần ổn định mặt bằng lãi suất.

Tiền gửi ngân hàng đảm bảo phòng thủ quan trọng

Trao đổi với PV Tiền Phong , PGS, TS. Nguyễn Văn Phương - chuyên gia Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - phân tích, trong môi trường lãi suất đi lên, tiền gửi ngân hàng trở lại là một lớp tài sản phòng thủ quan trọng. Khi lãi suất huy động tăng, nhà đầu tư có thể “khóa” mức sinh lời tương đối ổn định, giảm thiểu rủi ro biến động giá so với các tài sản như cổ phiếu hay bất động sản.

Theo ông Phương, nhiều ngân hàng thương mại sẽ điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn trung và dài hạn nhằm thu hút nguồn vốn. Dù mức sinh lời chưa thực sự hấp dẫn so với giai đoạn lãi suất cao trước đây, nhưng trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất định, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn an toàn cho phần vốn ngắn hạn hoặc quỹ dự phòng. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì một tỷ trọng hợp lý tiền gửi, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào các tài sản rủi ro.

TS. Phạm Ngọc Hương Quỳnh - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, nhìn lại diễn biến thị trường, lãi suất huy động tại hệ thống ngân hàng thương mại sau khi duy trì ở vùng thấp kỷ lục đã bắt đầu thiết lập một quỹ đạo tăng trưởng mới.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần lớn đã nhích dần lên vùng 6,8-7,5% mỗi năm, ghi nhận mức tăng khoảng 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Sự điều chỉnh này không đơn thuần là phản ứng với lạm phát mục tiêu mà còn là kết quả của sự cạnh tranh gay gắt về nguồn vốn giữa hệ thống ngân hàng để đảm bảo hệ số an toàn vốn và duy trì tính thanh khoản ổn định cho nền kinh tế.