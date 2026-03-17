ACB: Minh bạch dòng tiền là cơ sở để ngân hàng xây dựng hạn mức tín dụng cho Hộ kinh doanh

Bà Đinh Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chia sẻ tại tọa đàm

Dữ liệu dòng tiền giúp ngân hàng đánh giá tín dụng

Một trong những thay đổi đáng chú ý khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế điện tử là dòng tiền kinh doanh ngày càng được ghi nhận rõ ràng hơn thông qua hệ thống ngân hàng. Chia sẻ tại tọa đàm, bà Đinh Thị Thu Thảo cho biết: "Khi các giao dịch bán hàng và doanh thu được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, tổ chức tín dụng có thêm dữ liệu để đánh giá quy mô hoạt động, chu kỳ kinh doanh cũng như khả năng trả nợ của khách hàng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngân hàng xây dựng hạn mức tín dụng phù hợp đối với nhóm khách hàng hộ kinh doanh."

Theo bà Thảo, ngân hàng nhận thấy rõ áp lực lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt khi yêu cầu chuyển đổi số và minh bạch hóa tài chính được đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc tách bạch dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân được đánh giá là bước quan trọng để giúp hoạt động quản lý tài chính, kê khai thuế và tiếp cận vốn trở nên thuận lợi hơn.

Đại diện ACB chia sẻ hiện có hơn 1 triệu hộ sản xuất kinh doanh đang có tài khoản hoạt động tại ngân hàng này, đồng thời sử dụng các dịch vụ thanh toán, quản lý dòng tiền và nguồn vốn trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh.

Đề cập đến các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình quản lý minh bạch hơn, bà Thảo cho biết:"Bên cạnh các sản phẩm tín dụng, ACB đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh như kết nối tài khoản ngân hàng với hệ thống eTax Mobile, cung cấp các gói vay phục vụ vốn lưu động ngắn hạn, vay trả góp trung dài hạn với phương thức cấp tín dụng linh hoạt theo dòng tiền, lịch trả nợ theo phương thức bậc thang linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của hộ kinh doanh, cũng như các công cụ quản lý dòng tiền và thanh toán điện tử. Khi dữ liệu doanh thu và dòng tiền được ghi nhận ổn định, các tổ chức tín dụng có thể thiết kế những sản phẩm tài chính phù hợp và ưu đãi hơn với đặc thù hoạt động của nhóm khách hàng này."

Được biết, vừa qua ACB là một trong những ngân hàng tiên phong giảm đến 2%/năm lãi vay cho hộ kinh doanh dựa trên cơ sở dòng tiền thực tế. Theo đó, doanh thu hằng ngày từ quét QR, chuyển khoản hay tiền thu cuối ngày càng tập trung về tài khoản ACB, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân càng cao thì lãi vay khách hàng phải trả càng giảm.

Ngoài ra, từ nay đến 30.6.2026, ACB áp dụng ưu đãi tài chính dành cho khách hàng thực hiện kết nối với eTax Mobile. Theo đó, khi hộ kinh doanh liên kết tài khoản hộ kinh doanh ACB với

eTax Mobile sẽ được giảm thêm 0,1%/năm lãi suất cho vay ở kỳ đầu tiên đối với tất cả các

khoản giải ngân mới vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn và vay đầu tư sản xuất kinh doanh trung dài hạn. Ưu đãi này được nhiều hộ kinh doanh đánh giá là thiết thực, bởi việc thực hiện nghĩa vụ thuế vốn là hoạt động định kỳ.

Chương trình giảm lãi suất vay kỳ đầu tiên cho hộ kinh doanh khi kết nối tài khoản, nộp thuế trên eTax Mobile

Minh bạch tài chính mở ra cơ hội mở rộng kinh doanh

Các chuyên gia nhận định việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế điện tử đang từng bước thay đổi cách quản lý hoạt động của hàng triệu hộ kinh doanh. Khi doanh thu được ghi nhận thông qua hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng và các nền tảng số, hoạt động kinh doanh của các hộ dần hình thành dữ liệu tài chính rõ ràng hơn.

Theo bà Lê Thị Chinh, Phó Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế (Bộ Tài chính), quá trình triển khai thời gian qua cho thấy mức độ thích ứng của hộ kinh doanh khá tích cực. Đến nay 99% hộ kinh doanh đã kê khai bằng phương thức điện tử và khoảng 67% đã nộp thuế điện tử, phản ánh xu hướng chuyển đổi sang quản lý thuế dựa trên dữ liệu số.

Ở góc độ chuyên gia, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cho rằng thuế khoán giúp đơn giản thủ tục nhưng bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là khó kiểm soát doanh thu, thiếu sổ sách, bất lợi khi xuất hóa đơn. Thực tế cũng cho thấy nhiều trường hợp bị xử lý nghiêm vì trốn thuế. Trong khi đó, phương pháp kê khai buộc hộ thực hiện kế toán, hóa đơn, chứng từ. Bộ Tài chính đang sửa đổi theo hướng đơn giản hóa để dễ áp dụng hơn cho hộ nhỏ lẻ.

Trong bối cảnh chính sách thuế mới đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn, nhiều chuyên gia cho rằng việc hình thành dữ liệu tài chính rõ ràng sẽ giúp hộ kinh doanh từng bước tiếp cận các nguồn vốn chính thức và mở ra cơ hội mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.

